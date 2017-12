Vip kinoteka – Projekat digitalne restauracije srpske filmske baštine

Deset kultnih filmskih ostvarenja koja su obeležila srpsku i regionalnu kinematografiju biće digitalno restaurirana i spremna za ponovno prikazivanje u vrhunskom kvalitetu slike i tona, rečeno je na zajedničkoj konferenciji za novinare Jugoslovenske kinoteke i kompanije Vip mobile povodom predstavljanja projekta „Vip Kinoteka“.

Učesnici konferencije g. Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja, g. Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke, g. Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobile, kao i gđa. Jadranka Blanuša, direktorka Centar filma, ostali su saglasni u stavu da je ovo jedini način da se nacionalno filmsko stvaralaštvo očuva za buduće generacije i za ponovno prikazivanje na domaćim i svetskim festivalima u odgovarajućem kvalitetu.

Projekat „Vip Kinoteka“ ima za cilj da se očuvaju i zaštite neki od najpoznatijih naslova sedme umetnosti koji su proglašeni za nacionalno kulturno dobro od velikog značaja. Prvi u nizu prikazaće se kultni film domaće kinematografije, koji je od Jugoslovenske kinoteke proglašen za najbolji srpski film – ostvarenje „Ko to tamo peva“. Gala premijera restauriranog i digitalizovanog filma zakazana je za 14. decembar. U okviru ovog projekta, biće očuvani i zaštićeni, između ostalog, i filmovi Živojina Pavlovića, Gorana Markovića, Živka Nikolića, Srđana Karanovića, itd.

„Značaj koji film ima ne samo za našu kulturu već i za identitеt naše zemlje je izuzetan. Očuvanje naše filmske kulturne baštine je veliki i odgovoran posao i u tom smislu zahvalni smo na ovom značajnom podsticaju kojim će deset filmova od nacionalnog značaja biti resturirano i sačuvano. To može da posluži kao primer za druge kompanije, da u okviru svijih društveno odgovornih projekata što više ulažu u oblast kulture jer smatramo da su sredstva uložena na taj način višestruko korisna za čitavu zajednicu“, izjavio je Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja.

„Kada sam stupio na dužnost direktora Jugoslovenske kinoteke obećao sam da će digitalna restauracija srpskih filmskih klasika biti prioritet za vreme mog mandata. Zahvaljujući razumevanju kolega iz kompanije Vip mobile, realizacija ovog velikog posla počinje na najbolji mogući način.

Negde pre godinu dana izašli smo pred javnost sa prvih 100 srpskih filmova koji su dobili status kulturnog dobra od velikog značaja. Preduslov kvalitetne digitalne restauracije podrazumeva da smo u posedu negativa filma koji se po zakonu čuvaju u Arhivu Jugoslovenske kinoteke.

Pored ponovnih premijera u Beogradu restaurisane verzije srpskih klasika biće prikazane širom naše zemlje“, izjavio je Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke.

„Kao kompanija koja nudi i koristi digitalna rešenja i nove tehnologije, prepoznali smo potrebu za digitalizacijom filmova kako bi oni bili sačuvani i za buduće naraštaje, u kvalitetu kakav zaslužuju. Saradnja sa Jugoslovenskom Kinotekom je još jedan dobar primer kako kompanije i najznačajnije kulturne institucije mogu i treba da sarađuju i obogate svakodnevicu vrednim sadržajima.“, istakao je Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobile.

Projektom “Vip Kinoteka”, koji trenutno obuhvata deset filmskih ostvarenja od nacionalnog značaja snimljenih u periodu od 1967. do 1993. godine, započet je dugo očekivani proces digitalne restauracije srpskog filmskog nasleđa. Digitalna restauracija je tehnika koju sve evropske i svetske kinoteka koriste kako bi očuvale filmsku baštinu za budućnost.