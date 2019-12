Vip mobile menja brend u A1 u 2020. godini

U poslednjih 12 godina, Vip mobile je ponosni član A1 Telekom Austria Grupe, vodećeg pružaoca digitalnih i komunikacionih usluga u regionu Centralne i Istočne Evrope sa 25 miliona korisnika u sedam zemalja.

Kao jedan od najvećih brendova na tržištima Centralne i Istočne Evrope, A1 svojim korisnicima nudi proizvode i usluge iz oblasti mobilne i fiksne telefonije, uključujući glasovne pozive, širokopojasni Internet, multimedijalne sadržaje, rešenja iz oblasti industrije zabave, smart home usluge, data i IT rešenja, rešenja za plaćanja i digitalne servise. U septembru 2017. godine A1 Telekom Austria Grupa je odlučila da A1 uvede kao jedinstveni brend za sve kompanije članice.

U skladu sa ovom strategijom, Vip mobile će tokom 2020. godine promeniti brend u A1. Od 2007. godine, kao najveća greenfield investicija u Srbiji i izazivač na tržištu, Vip mobile je konstatno radio na uvođenju inovacija i menjanju tržišta za dobrobit korisnika. Kao A1, kompanija će nastaviti da pruža najbolje korisničko iskustvo, sa ciljem da svakodnevni digitalni život korisnika učini jednostavnijim, produktivnijim i još zabavnijim. Takođe, pod A1 brendom, kompanija će nastaviti da ulaže u mreže nove generacije, kao i u tehnologije za novo digitalno doba, omogućavajući na taj način digitalnu transformaciju srpske ekonomije i društva u celini.

„Tokom proteklih godina Vip beleži održivi rast, koji se ogleda u povećanju prihoda i konstantnom rastu broja korisnika i tržišnog učešća. Pripadnost A1 Telekom Austrija Grupi nam je već omogućila da delimo iskustva kao i nove tehnologije. Prepoznati smo kao inovator i kompanija koja menja tržište na bolje. Sada je vreme da se i mi promenimo na bolje. Čvrsto stojimo iza uverenja da operateri danas ne mogu više da pružaju samo pristup infrastrukturi i korisničku podršku, a rebrendiranje će upravo dati značajan doprinos ispunjenju ovog obećanja“, rekao je Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobile.

Prisustvo A1 brenda u svim zemljama članicama A1 Telekom Austria Grupe ojačava njenu poziciju, a svim A1korisnicima pruža koherentno i objedinjeno brend iskustvo.

Sve dogovorene usluge sa operaterom, korisnici će nastaviti da koriste pod istim uslovima, bez potrebe za zamenom pretplatničkog broja, SIM kartica, ili bilo kakve opreme. Takođe, sve dogovorene obaveze prema korisnicima će nastaviti da funkcionišu kao i do sada.