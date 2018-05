VIP mobile od 2019. i u Srbiji menja ime u A1

Telekom Austria objedinjuje svoje prisustvo na tržištu pod istim imenom, pa će se VIP i u Srbiji od iduće godine zvati A1.

U Austriji je predstavljen novi logo te kompanije na kojem slovo A više nije zeleno, već crveno i on će se koristiti na svim tržištima na kojima je prisutna ova kompanija, među kojima je i srpsko tržište.

U Bugarskoj je prošle nedelje tamošnji operater Mtel, koji je u vlasništvu Telekom Austria, preimenovan u A1. Pored Austrije i Bugarske austrijski Telekom prisutan je u Hrvatskoj, Belorusiji, Sloveniji, Makedoniji i Srbiji. U Sloveniji tamošnja ćerka firme već godinu dana radi pod imenom A1, a prethodno je dugo godina postojala kao Si Mobil.

Iduće godine sve ćerke firme treba da budu preimenovane u A1, pa će i VIP u Srbiji dobiti novo ime i logo.

– Telekom Austria sledi time trend u ovoj privrednoj grani da u svim zemljama nastupa pod jednim imenom – rekao je šef koncerna Alejandro Plater.

On je ukazao da tako već dugo rade konkurenti Vodafon, Telenor, Orange i T-Mobil.

Za potrebe marketinga u cilju promovisanja novog imena Telekom Austria predvidela je 4 do 5 mil EUR po zemlji.