Vip se hvali najbržom mrežom u Srbiji

Vip mobile je najbrža mobilna mreža u Srbiji u 2017. godini, pokazuju podaci kompanije Ookla, globalnog lidera na polju testiranja brzine i performansi interneta i tvorca najpopularnije svetske aplikacije za ova merenja – Speedtest.

Više od stotinu hiljada testova koje su korisnici svih mobilnih operatera u Srbiji izvršili pomoću aplikacije Speedtest tokom prvih šest meseci 2017. godine pokazuju da Vip ima najbržu mrežu.

Vip je ovo priznanje dobio zahvaljujući koeficijentu brzine (Speed score) od 39,31, i prosečnim brzinama od 42,68 Mb/s za download i 14,21 Mb/s za upload podataka, na uređajima novije generacije.

Prema podacima iz Ookla izveštaja , drugoplasirani operater ima prosečne brzine od 27/9,16 Mb/s dok kod operatera na trećem mestu one iznose 19.94/8,69 Mb/s.

„Sa zadovoljstvom odajemo priznanje kompaniji Vip za najbržu mobilnu mrežu u Srbiji 2017. godine. Naše rigorozne analize su jasno pokazale da Vip mreža svojim korisnicima pruža velike brzine mobilnog interneta“, izjavio je Džejmi Stiven (Jamie Steven), izvršni potpredsednik kompanije Ookla.

‘’Ookla priznanje je još jedan dokaz da našim korisnicima svakodnevno nudimo iskustvo izuzetno brze mreže. Prenos podataka u Vipu porastao je za 160% u odnosu na isti period prošle godine, pre svega zahvaljujući sve većem korišćenju 4G mreže, dok pametni telefoni čine više od polovine svih uređaja u našoj bazi. Korisnici zahtevaju brzu i pouzdanu mrežu, i zato ćemo nastaviti da unapređujemo njihovo iskustvo“, navodi Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobile, dodajući da je od 2015. godine Vip investirao preko 100 miliona evra u razvoj mreže.

Svakoga dana na Speedtest platformi kompanije Ookla uradi se više od 9,5 miliona testiranja, a ukupno je do sada urađeno više od 15 milijardi testova. Sveobuhvatna baza podataka ove kompanije, Speedtest Intelligence, je pouzdan izvor istraživačkih i analitičkih podataka za sektor telekomunikacija, kompanije, univerzitete i državne agencije.