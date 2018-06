Pada potražnja za iPhone uređajima!

Teć tradicionalno, Apple bi u septembru trebao da predstavi novu liniju svojeg najuspešnijeg proizvoda ikada, iPhonea.

Ove godine na tržište bi trebala stići čak tri nova modela, ali uprkos tome čini se da očekivanja kompanije od prodaje istih nisu jednako velika kao što su bila lane oko iPhonea 8 i X. Prošle godine je, naime, Apple naručio proizvodnju 100 miliona komada novih modela iPhonea, dok će ove godine narudžbe biti 20% manje, odnosno planira se oko 80 miliona komada.

Ove informacije, iako nisu ni izbliza oficijelne, potvrđuju ranija nagađanja o smanjenju potražnje za iPhoneom, ali i činjenicu da je kompanija prošle godine ponešto precenila potražnju za iPhoneom X.

Po objavi vesti o smanjenoj proizvodnji cene deonica Appleovih dobavljača počele su padati za od 1 do 6 posto, dok je Appleova deonica na vrednosti izgubila oko 2%. Ali, uskoro se Apple na berzi počeo oporavljati pa je akcija nastavila svoj dugoročni trend rasta koji ovu kompaniju, polako ali sigurno, vodi prema tržišnoj valuaciji od jednog biliona američkih dolara.

Trenutno Apple na berzi vredi 945 milijardi dolara, što znači da je do biliona potrebno da cena akcije poraste za nešto manje od 6% kako bi se dostigla u istoriji nikad ostvarena valuacija (za kompaniju s akcijama u javnoj ponudi).