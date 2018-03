Počinje prodaja Samsung Galaxy S9 i S9+ u Srbiji

Samsung Galaxy S9 i S9+, čiji su glavni aduti najbolja kamera za snimanje pri slabom osvetljenju sa novim dvostrukim objektivom blende, Super Slow-mo video zapis i personalizovani AR emotikoni, od danas su dostupni na srpskom tržištu.

Uređaji će biti dostupni kod svih ovlašćenih maloprodajnih partnera i kod operatora, u ponoćno crnoj, koralno plavoj i purpurno ljubičastoj boji po preporučenim maloprodajnim cenama od 104.990 dinara za Galaxy S9, odnosno 116.990 dinara za Galaxy S9+.

Samsungova nova dvostruka blenda ima sočivo koje se prilagođava poput ljudskog oka, te može da se automatski menja u skladu sa različitim uslovima osvetljenja. Na taj način, fotografije izgledaju odlično i po svetlu i po mraku, i po danu i noći. Dvostruka blenda podržava režime F1.5 i F2.4. Takođe, Samsung Galaxy S9 i S9+ imaju unapređene kamere sa Super Speed Dual Pixel senzorom, te kamera hvata četiri puta brže sve detalje, i to mnogo više njih. Uz opciju Super Slow-mo video zapisa, svaki korisnik može učiniti nezaboravnim svakodnevne trenutke dinamičnim i usporenim video zapisima koji snimaju do 960 slika u sekundi.

Takođe, Samsung omogućava korisnicima izradu emotikona koji izgledaju, zvuče i deluju poput njih samih. AR Emoji koristi algoritam mašinskog učenja koji se temelji na podacima koji analiziraju 2D sliku korisnika i iscrtavaju više od 100 izraza lica. Rezultat je 3D model za odražavanje i oponašanje izraza poput namigivanja i klimanja glavom.