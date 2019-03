Počinje takmičenje „uhvati ideju“

Povodom obeležavanja međunarodnog Dana devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, Udruženje poslovnih žena Srbije četvrtu godinu zaredom organizuje takmičenje za devojčice 7. i 8. razreda osnovnih škola pod nazivom „UHVATI IDEJU“, ove godine uz podršku kompanije Vip mobile. Konkurs je otvoren do 19. aprila, a radovi se mogu slati na mejl [email protected] .

Takmičenje se organizuje sa ciljem da podstakne preduzetničko razmišljanje kod devojčica, a precizne informacije o propozicijama takmičenja i obrazac za prijavu devojčice mogu preuzeti sa sajta Udruženja poslovnih žena Srbije http://www.poslovnezene.org.rs/

Tri najbolja rada biće nagrađena vrednim nagradama, a pobednički timovi će biti proglašeni na sam Dan devojčica 25. aprila u kompaniji Vip mobile.

U toku su pripremne radionice na kojima devojčice imaju priliku da steknu veštine izrade video radova i prezentovanja. Radionice se realizuju u tri grada, Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Vip Dan devojčica se realizuje uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srbije i predsednice Vlade RS, gospođe Ane Brnabić koja je kao i prethodne, i ove godine počasna pokroviteljka projekta. Projekat su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo omladine i sporta, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, Centar Inventiva, SME Week, kao i kompanije Vip mobile, Izdavačka kuća Klett i Schneider Electric.

Međunarodni Dan devojčica u IKT-u ustanovljen je na nivou UN i obeležava se svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Projekat ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, te da biraju svoj poziv i u netipično ženskim zanimanjima u sektorima poput informacionih tehnologija. Kako je ova decenija proglašena decenijom preduzetništva od strane Ministarstva privrede RS, želimo da devojčice podstaknemo da stiču svoja prva iskustva u preduzetništvu, kako bi to razmotrile kao karijernu opciju, inače zanemarenu u sistemu formalnog obrazovanja.