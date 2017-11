Povećana spremnost operatora na implementaciju 5G tehnologija

Kompanija Ericsson objavila je rezultate istraživanja „Spremnost na korišćenje 5G tehnologije 2017.“ koje pokazuje da su mnogi operateri ubrzali svoje pripreme za implementaciju nove tehnologije, a da pilot projekte sprovodi čak 78% ispitanih operatora. Pored toga, 28% ispitanih operatora očekuje da će implementirati 5G tehnologiju u toku naredne godine.

Istraživanje takođe pokazuje da su operateri dodatno usmerili svoje poslovne strategije ka razvoju 5G usluga i da se sada koncentrišu na mogućnosti za primenu ove tehnologije u poslovnom segmentu i na nivou industrije.

Istraživanje je pokazalo da operatori uviđaju zasićenost u segmentu privatnih korisnika. Kao rezultat toga, planiranje 5G razvoja ove godine je ravnomerno raspoređeno među različitim segmentima korisnika – industrijske (58%), poslovnih korisnika(56%) i privatnih korisnika (52%).

Operatori su posebno izdvojili tri industrijska sektora kao najatraktivnije za primenu 5G tehnologije i to su: mediji i zabavu, automobilska industrija i javni prevoz, a mnogi su takođe naveli i zdravstvo, energetiku i komunalne usluge. Ogromna većina ispitanika veruje da će Internet stvari (IoT) igrati važnu ulogu i da će saradnja sa trećom stranom biti od suštinske važnosti za komercijalnu primenu 5G tehnologije.

Što se tiče zarade od 5G tehnologije, ispitanici smatraju da će dodatni prihodi biti ostvareni kroz veći tržišni udeo, migraciju 4G pretplatnika na noviju tehnologiju, povećanjem cena za nove usluge i širenjem poslovanja na segmetne poslovnih i industrijskih korisnika.

Istraživanje „Spremnost na korišćenje 5G tehnologije 2017.“ sprovedeno je među 50 direktora poslovnih i tehnoloških sektora vodećih mobilnih operatora širom sveta koji već rade na primeni 5G tehnologije i obavljeno je u julu 2017. godine.