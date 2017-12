Poželite srećne praznike kao nikada do sada preko Vibera

Proslava novogodišnjih praznika nikada više neće biti ista – počevši od ovog decembra! Viber, jedna od vodećih aplikacija za razmenu poruka na svetu, osmislila je jedinstveno digitalno praznično iskustvo za korisnike iz našeg regiona – putem kojeg će podeliti praznične radosti sa svojim bližnjima – ma gde god se oni nalazili.

Tradicionalni slavljenički sadržaji – poput ukrašavanja jelke ili slanja čestitki – modernizovani su na Viberu u svoje digitalne interaktivne verzije, koje sada svima omogućavaju da podele najlepše želje sa svojim prijateljima i porodicom na ovaj jedinstven način – istovremeno!

Viberov ekskluzivan praznični čet bot za Novu 2018. – posebno kreiran na srpskom, bugarskom, grčkom, hrvatskom, mađarskom i ruskom – nudi svojim korisnicima da izaberu i zajedno ukrase njihovu prvu digitalnu prazničnu jelku, i pošalju originalnu prazničnu čestitku – u standardnoj ili GIF animiranoj verziji.

Kako da ukrasite i podelite vašu prvu digitalnu Viber prazničnu jelku i čestitke

Pratioci javnog naloga Viber Serbia direktno će razgovarati sa Viberovim prazničnim čet botom i kreirati svoj slavljenički doživljaj. Kontakt sa čet botom će biti moguć i za sve ostale korisnike Vibera preko direktnog linka do čet bota.

Bot će prestaviti više opcija ukrašavanja Viberove digitalne praznične jelke ili kreiranja personalizovanih čestitki u standardnoj ili GIF animiranoj verziji – i mogućnost da korisnici pozovu prijatelje da kontaktiraju čet bot putem Vibera, Fejsbuka ili Tvitera.

Ko god bude izabrao da ukrašava jelku – u tome će moći da uživa istovremeno sa svoja tri izabrana prijatelja. Po izboru jedne od pet posebno kreiranih digitalnih jelki, tri prijatelja će moći da sami dodaju jednu od pet kombinacija prazničnih dekoracija na njene grane. Kada kićenje jelke bude završeno, moćiće da je podele sa voljenima putem Vibera, Fejsbuka ili Tvitera – i pozovu ostale prijatelje da dožive i prenesu ovo jedinstveno praznično iskustvo putem ove tri popularne aplikacije.

Da bi kreirali svoju ličnu prazničnu čestitku, korisnicima će biti ponuđen izbor dekorativnih ramova, u koje će moći da unesu fotografiju ili vizuelni prikaz po želji iz svog uređaja – i, napokon, dodaju pozdravni tekst. Animirana GIF verzija čestitke nudi korisnicima 6 animiranih okvira, kojima će moći da dodaju izabrani vizualni prikaz ili fotografiju i pozdravni tekst. Jednom kada je završe, čestitku će moći da podele putem Vibera, Fejsbuka ili Tvitera.

Darivanjem ove jedinstvene praznične čestitke svojim korisnicima, Viber uvodi duh inovacije u večito inspirativnu temu sezone praznika, istovremeno predstavivši raznovrsnost upotrebe platforme čet bota i ostalih digitalnih resursa na raspolaganju putem ove omiljene aplikacije.

Vodeći računa o raznolikosti i vrednosti jezika i kultura ovog podneblja kroz prilagođavanje izraza prazničnog duha i veselja, Viber ostaje dosledan svom cilju zbližavanja svih ljudi sveta. Viberov praznični čet bot je delo vodeće bugarske kompanije za razvoj softvera i pouzdanog regionalnog partnera – “Connecto”.

Prva faza Viberovog čet bota za sezonu praznika 2018. – propraćena i uvođenjem novog prazničnog paketa Viber stikera – puštena je 14. decembra, tokom koje je već više od stotinu hiljada korisnika već podelilo praznične vibracije putem Viber tokom prvih dana od aktivacije kampanje. Druga faza čet bota, posvećena proslavi Nove godine, će biti aktivirana 27. decembra uz novi prigodni novogodišnji paket Viber stikera – predstavljajući najlepše želje za nastupajuću Novu 2018. godinu.

Neka vam vaša prva digitalna proslava predstojećih praznika na Viberu pruži sve najlepše u duhu iskonske prisnosti sa vašim voljenima, uz kreativnost i zabavu kao najavu vizije uspeha i ostvarenja svih vaših želja u Novoj godini!