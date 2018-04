Prednosti i mane deljenja uređaja u vezi

U današnjem digitalnom svetu, sve je češća pojava da komunikacija parova zavisi od uređaja koje koriste kako bi ostali povezani jedni sa drugima. Međutim, prema najnovijem istraživanju kompanije Kaspersky Lab, „povezana ljubav“ sa sobom donosi ne samo dobre, već i loše strane koje treba uzeti u obzir. Na primer, 55 odsto parova se svađa oko prekomernog korišćenja uređaja, tako da iako uređaji često pomažu da se parovi zbliže i povežu, oni ih takođe mogu razdvojiti i ugroziti njihovu vezu.

Mnogi ljudi danas zavise od svojih uređaja kako bi bili povezani sa svojim prijateljima i porodicom, što takođe važi i za one u vezama. Naime, parovi danas često koriste uređaje i servise za onlajn dopisivanje kako bi ojačali svoju vezu: 8 od 10 ljudi uvek ostaje u dodiru sa svojim partnerom onlajn kada su odvojeni jedno od drugog a 62 odsto ljudi se slaže sa izjavom da im komuniciranje preko uređaja i interneta pomaže da se osećaju bliže svom partneru, naročito kod ljudi koji se zabavljaju, ali ne žive zajedno sa svojim partnerom(75 odsto).

Ova digitalna posvećenost takođe važi i za zajedničke uređaje, s obzirom na to da 53 odsto ljudi tvrdi da se njihova veza poboljšala nakon što su krenuli da dele svoje onlajn aktivnosti, poput naloga i uređaja, sa svojim partnerom.

Istraživanje je otkrilo da upotreba uređaja takođe može dovesti i do svađa između zaljubljenih oko raznih problema vezanih za njihovo korišćenje, poput prekomernog korišćenja ili incidenata vezanih za sajber bezbednost.

Na primer, 51 odsto ispitanika se svađalo oko korišćenja nekog uređaja za vreme obroka ili konverzacije sa partnerom. Pored toga, više od polovine (55 odsto) anketiranih svađalo se sa svojim partnerom zbog predugog provođenja vremena na nekom uređaju, s tim da je ovaj procenat viši (58 odsto) za parove koji žive zajedno, u poređenju sa onima koji se zabavljaju ali žive odvojeno. Ovo sugeriše da ljudi ne vole da se osećaju zapostavljeno i da žele da pažnja njihovog partnera bude usmerena na njih kada su zajedno.

Ali prekomerno korišćenje uređaja nije jedina stvar oko koje se parovi prepiru. Pristup uređajima je takođe očigledno jedan od izvora tenzija između parova. Četvrtina (25 odsto) ispitanika se svađalo oko toga na koga je red da koristi neki uređaj, dok su i zaboravljanje da se uređaj napuni (45 odsto) i gubljenje uređaja (28 odsto) takođe izvori neslaganja među parovima.

Naposletku, treba uzeti u obzir i pitanja sajber bezbednosti. Skoro četvrtina (24 odsto) parova se svađalo nakon što je jedan od njih zarazio uređaj nekim malverom i 19 odsto se prepiralo nakon što je jedan od partnera izgubio novac onlajn – slučajno ili putem nekog malvera. Kao što je i očekivano, parovi koji dele uređaje se mnogo češće svađaju oko gore spomenutih problema, što ističe činjenicu da, kada govorimo o modernim vezama, uređaji mogu podjednako odmagati koliko i pomažu.

„Sposobnosti modernih uređaja otvorile su velike prilike za parove, omogućavajući im da stalno budu povezani jedno sa drugim i izgrade svoju vezu čak i kada nisu zajedno“, izjavio je Dimitri Alešin (Dmitry Aleshin), potpredsednik sektora za marketing proizvoda u kompaniji Kaspersky Lab. „Ali, pored prednosti, postoje i mane koje treba uzeti u obzir. Isti ovi uređaji koji pomažu parovima da iskažu svoju ljubav čak i kada nisu fizički zajedno, mogu izazvati svađe kada se koriste neodgovorno. Svesnim trudom da vode računa o svojim digitalnim životima – uključujući uređaje, naloge i onlajn aktivnosti – i o tome da ne zapostave svoje partnere u stvarnom svetu, ljudi mogu da uživaju brojne benefite koje pruža digitalni svet, bez uznemiravanja svoje druge polovine.“

S obzirom na to da ljudi danas provode toliko vremena onlajn i da rizici po sajber bezbednost postaju sve više i više rasprostranjeni, potrebno je da ljudi budu sigurni da su zaštićeni od najnovijih sajber pretnji. Jedan od načina da se ovo postigne jeste kroz alate poput rešenja Kaspersky Total Security, koje je multifunkcionalno rešenje za zaštitu svih delova digitalnog života ljudi i koje štiti više uređaja odjednom. Ovo omogućava parovima da komunciraju jedno sa drugim bez brige o tome da li će biti kompromitovani nekim malverom ili o tome da li će njihovi lični podaci dospeti u pogrešne ruke.