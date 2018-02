Predstavljamo Cat S61 sa FLIR termalnom kamerom

Kompanija Cat® phones danas je najavila svoj novi vrhunski uređaj, Cat S61, koji je predstavljen na Svetskom kongresu mobilne telefonije 2018. u Barseloni. Ovaj uređaj je naslednik modela Cat S60 sa naprednom mogućnošću FLIR® termalnog snimanja, ugrađenim meračem rastojanja pomoću lasera i senzorom za kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Model Cat S61 je za sada najnapredniji alat koji vam pomaže da završite posao.

Model Cat S61 može se pohvaliti integrisanom FLIR termalnom kamerom sa naprednim softverom za veći kontrast slike, proširenim opsegom temperature do 400 stepeni Celzijusa i nadogradnjom sa VGA rezolucije na visoku rezoluciju vidljive kamere, obezbeđujući neprikosnovenu optimizaciju slike korišćenjem FLIR-ove MSX® tehnologije.

Ove nove karakteristike i unapređenja omogućavaju nove slučajeve upotrebe gde se zahteva prenosivost, konektivnost i veći kvalitet slike. Dijagnostika vozila, monitoring asfalta i monitoring nad opremom sa većom temperaturom je sada moguće sa modelom Cat S61, pored mnogih tradicionalnih slučajeva upotrebe koju obuhvataju detekciju gubitka toplote oko prozora i vrata, detekciju vlage i izolacije koja nedostaje, identifikaciju pregrevanja električnih aparata i preopterećenje električnih kola, gledanje u potpunom mraku ili kroz prepreka kao što su laka magla ili dim.

Aplikacija MyFlir® je takođe nadograđena na modelu S61. Nove, tražene karakteristike kao što je prenos termalnih slika uživo, opcija „saveti i trikovi“ na uređaju i forum zajednice pomažu korisnicima da na najbolji način iskoriste termalno snimanje.

Model Cat S61 takođe obuhvata senzor kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru kompanije Sensirion, koji upozorava korisnike na visoke nivoe zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru (isparljive organske smeše ili VOCs) u njihovom radnom okruženju. U uobičajene izvore VOC-a spadaju boje, rastvarači, tepisi, nameštaj i sredstva za čišćenje, sve to je uobičajeno u okruženjima korisnika Cat telefona. Model Cat S61 kontroliše nivoe kvaliteta vazduha u zatvorenoj prostoriji i obaveštava korisnike kada detektuje nezdravo okruženje, omogućavajući korisnicima da naprave odluku na vreme, kao što je otvaranje prozora za poboljšanje ventilacije ili odlazak na pauze. Senzor takođe obezbeđuje očitavanje vlage i trenutne temperature.

Model Cat S61 takođe dolazi sa meračem rastojanja pomoću lasera, koji može meriti rastojanja od tačke do tačke do 10 m, zatim izračunati površinu i prebacivati se između metričkog i imperijalnog sistema merenja. Svi podaci su memorisanu u slici, tako da možete uzeti alternativne procene merenja ili podešavanja bez ponovnog vraćanja na to mestu.

Ova kombinacija karakteristika je veoma cenjena od strane korisnika Cat telefona. Na primer električari mogu koristiti termalne slike za analizu kutije s osiguračima ili elektični sistem, a merenje udaljenosti pomoću lasera za procenu koliko kabla im je potreban za posao. Oni takođe mogu da uživo strimuju rezultate nazad u bazi, ukoliko im zatreba dodatna pomoć kolega.

Model Cat S61 ima veliki FHD ekran od 5,2”, zaštićen s Gorilla Glass 5 i optimizovan za upotrebu na otvorenom prostoru. On se takođe može pohvaliti vodećim karakteristikama kada su u pitanju robusni telefoni. On je IP68 otporan na prašinu i vodu do 3m dubine za vremenski interval od 1 sata. On je u skladu sa MIL Spec 810G, i napravljen je da izdrži testove ponovljenog pada na beton sa visine od 1,8m. Sve ove karakteristike su važne za korisnike Cat telefona koji često koriste svoje telefone za čitanje i formatiranje nacrta i računa dok su na gradilištu.

Piter Stivens (Peter Stephens), izvršni direktor Bullitt grupe, globalnog korisnika licence mobilnih uređaja za Caterpillar, izjavio je:

„Znamo da 60% Cat S60 korisnika koriste najmanje jednom nedeljno integrisanu termalnu kameru i da će poboljšanja u rezoluciji novog modela Cat S61 otvoriti vrata za više korisnika i slučajeva upotrebe. Time što smo objedinili još više korisnih alatki znači da jednostavno ne postoji drugi pametni telefon na tržištu koji može da uradi sve što i model S61. Time smo veoma ponosni.”

Frenk Penisi (Frank Pennisi), predsednik FLIR industrijske poslovne jedinice, izjavljuje: „Uzbuđeni smo što podržavamo Bullitt grupu preko svog partnerskog programa FLIR termalne kamere i što smo integrisali našu mikro termalnu kameru u sledeću generaciju modela Cat S61. Model Cat S60 je dokazao da privlači nove korisnike svojom termalnom kamerom i radujemo se nastavku tog trenda sa modelom Cat S61.”

Model Cat S61 je predstavljen na Svetskom kongresu mobilne telefonije (štand CS78). Biće dostupan za porudžbinu na www.catphones.com i kod odabranih maloprodajnih partnera i operatera širom sveta.

Ključne karakteristike modela Cat S61:

Vodeće reference za robusne telefone Liveno kućište ojačano aluminijumom MIL Spec 810G Napravljen da izdrži testove ponovljenog pada na beton sa visine od 1,8m IP68 otpornost na prašinu i vodu, testiran u vodi do dubine od 3m za 1 sat Ekran zaštićen najnovijim Corning ® Gorilla ® Glass 5 staklom

FLIR termalna kamera: Lepton Uvećan merljiv opseg temperature od -20°C do 400°C Unapređena MyFLIR aplikacija sa funkcijom prenosa termalnih slika uživo Poboljšana FLIR MSX rezolucija slike

Merenje površine i rastojanja pomoću lasera, do 10m

VOC merač kvaliteta vazduha u zatvorenoj prostoriji i senzor vlage

Android™ Oreo (sa nadogradnjom na P)

5.2” FHD svetao displej, optimizovan za spoljašnju upotrebu Ekran osetljiv na dodir može da se kontroliše pomoću rukavica ili vlažnih prstiju

Velika baterija kapaciteta 4500mAh, QC4.0 kompatibilno

16MP zadnja kamera, 8MP prednja kamera, 4K video

4GB RAM, 64GB ROM (proširljivo sa MicroSD)

2.2GHz osmojezgarni (Qualcomm Snapdragon 630)

LTE Cat 13, VoLTE, VoWiFi

Unapređen GPS, BT5.0, NFC, dvopojasni WiFi (2.4GHz/5GHz)

Katalog aplikacija za korisnike robusnih uređaja