Predstavljen novi 5G Nokia pametni telefon – Nokia 8.3 5G

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas je predstavila tri nova Nokia pametna telefona, novog člana porodice Originalnih modela, kao i potpuno novu data roaming uslugu. Nokia 8.3 5G je prvi 5G Nokia pametni telefon koji sada čini deo Nokia portfolija. Uz ovaj model predstavljeni su i novi Nokia 5.3 i Nokia 1.3 telefoni, kao i Nokia 5310 – najnoviji dodatak porodici Originalnih modela.

Kompanija HMD Global takođe ulazi u potpuno novu kategoriju usluga sa HMD Connect global data roaming, svojom inovativnom uslugom uz pomoć koje će korisnici biti povezani sa svim onim što im je zaista bitno.

Uz najavu četiri nova uređaja i potpuno nove roaming usluge, kompanija HMD Global najavljuje širenje svog prisustva na područje Brazila tokom ove godine. Kako bi proslavili svoje partnerstvo sa 25. filmom o Džejmsu Bondu, fanovima je sada dostupno ekskluzivno 007 brendirano izdanje Kevlar maskice za Nokia 6.2 i Nokia 7.2 modele.

Florian Seiche, generalni direktor kompanije HMD Global, je izjavio: „Izuzetno sam ponosan na inovacije koje smo danas predstavili, a koje se nadovezuju na naše jedinstveno obećanje da će iskustvo korišćenja Nokia pametnih telefona vremenom postajati sve bolje. Danas otvaramo novo poglavlje za HMD Global dok ulazimo u oblast 5G tehnologije sa zaista globalnim pametnim telefonom koji je spreman za budućnost. Uz predstavljanje HMD Connect, stvaramo zaista besprekorno iskustvo kada je reč o povezivanju.”

Juho Sarvikas, direktor za proizvode u kompaniji HMD Global, rekao je:

„Izuzetno smo ponosni što smo u mogućnosti da, zajedno sa našim partnerima, svim fanovima predstavimo jedinstvene uređaje. Veoma smo uzbuđeni što smo ovom prilikom predstavili nekoliko jedinstvenih noviteta. Uz pomoć modularne platforme Qualcomm® Snapdragon™ 765G kreirali smo zaista globalni 5G Nokia pametni telefon, pri čemu smo bili fokusirani na njegovu pristupačnost, upotrebljivost i spremnost za sve buduće inovacije. Osim toga što nam Qualcomm 5G rešenje omogućava da kondenzujemo više od 40 različitih komponenti radio frekvencije (RF) u jednom modulu, Nokia 8.3 5G takođe poseduje najveći broj 5G novih radio opsega od 600hmz sve do 3,8GHz – što znači da je reč o zaista globalnom uređaju potpuno spremnom za budućnost.”

„Zajedno sa kompanijom Google uspeli smo da predstavimo neverovatno pristupačan Android (Go izdanje) uređaj Nokia 1.3 – jedan od prvih pametnih telefona koji je predstavljen sa Camera Go i koji pokreće Android 10 (Go izdanje). Novi Nokia 5.3 telefon svim fanovima donosi moćne karakteristike kao što su četvorostruka kamera i Qualcomm® Snapdragon™ 665 mobilna platforma. Takođe, imamo novosti i u porodici Originalnih modela. Vraćamo naš popularni model Nokia 5310 – kako više ne biste propustili nijedan zvuk.”

Nokia 8.3 5G

Kao istinski globalni 5G Nokia pametni telefon spreman za budućnost, Nokia 8.3 5G je dizajniran tako da podrži višestruke i rastuće 5G mrežne primene sa podrškom kako za samostalne tako i za nesamostalne 5G kombinacije koje uvode operateri širom sveta. Kao prvi pametni telefon koji koristi Qualcomm® 5G RF Front end module rešenje, kao deo svoje Qualcomm® modularne platforme, Nokia 8.3 5G kondenzuje više od 40 različitih RF komponenata u jedan modul, što ga čini ne samo globalnim uređajem već i pametnim telefonom koji je spreman za budućnost i za sve naredne inovacije u oblasti 5G tehnologije.

Nokia 8.3 5G donosi moćnu četvorostruku PureView kameru sa ZEISS optikom koja vam omogućava da zabeležite apsolutno sve. Uz ZEISS Cinema snimanje i uređivanje ovaj model pruža izuzetnu mogućnost snimanja videa u uslovima slabog osvetljenja sa OZO audio tehnologijom. Sve ovo čini Nokia 8.3 5G idealnim uređajem za sve one koji žele da stvaraju fenomenalan sadržaj bez ograničenja. Nokia 8.3 5G je optimizovan za 5G što znači da će uvek biti spreman za najaktuelnije inovacije. Inspirisan finskim nasleđem Nokia 8.3 5G dolazi u boji Polarna noć, koja je inpirisana arktičkim nebom.

Cristiano Amon, predsednik kompanije Qualcomm je izjavio: „Sa ponosom podržavamo kompaniju HMD Global u najavi njihovog novog 5G uređaja – jednog od prvih komercijalno najavljenih uređaja koji je zasnovan na modularnoj platformi Qualcomm® Snapdragon™ 765G. Ovu platformu smo razvili kako bismo svima omogućili 5G iskustva. Reč je o visoko integrisanom rešenju koje je zasnovano na prvoj mobilnoj platformi sa integrisanim 5G, zajedno sa naprednim RF modulom kako bi stvorili zaista globalno 5G rešenje. Koristeći ovaj modularni pristup, Nokia 5G uređaji biće savršen spoj uglađenog dizajna i performansi. Mogućnosti koje donosi 5G su zaista neograničene, a mi smo veoma uzbuđeni zbog svega što će kompanije Qualcomm i HMD Global zajedno postići u 5G eri.”

Nokia 5.3

Nokia 5.3 dolazi sa četvorostrukom kamerom, najnovijom Qualcomm® Snapdragon™ 665 mobilnom platformom i prepoznatljivim trajanjem baterije od dva dana. Četvorostruka kamera, podržana tehnologijom veštačke inteligencije, omogućava beleženje savršenih fotografija gde god da se nalazite, čak i u uslovima prigušenog svetla, zahvaljujući režimu Night. Širokougaoni i makro objektivi omogućavaju snimanje krupnih planova, širokih ili scenskih snimaka. Uz veliki ekran dijagonale 6,55 inča moći ćete da uživate u svojim omiljenim serijama i igricama po ceo dan. Nokia 5.3 telefon odlikuje izdržljiv, a ujedno i sjajan dizan koji je inspirisan nordijskom tradicijom. Ovaj model dolazi sa operativnim sistemom Android™ 10 i uz pomoć namenskog dugmeta pruža fanovima brz pristup aplikaciji Google Assistant[i] .

Nokia 1.3

Nokia 1.3 pruža modernu tehnologiju i potpuno nov operativni sistem Android 10 (Go izdanje), po još pristupačnijoj ceni. Kao jedan od prvih pametnih telefona koji dolazi sa Camera Go, tehnologijom snimanja pri slabom osvetljenju podržanom veštačkom inteligencijom, Gallery Go i svetlim HD+ ekranom od ivice do ivice, Nokia 1.3 telefon omogućava odličan pregled sadržaja bilo da ste unutra ili napolju. Nokia 1.3, kao jedan od prvih modela koji dolazi sa Android 10 (Go izdanjem) sistemom, donosi još veću brzinu, unapređenu bezbednost i veliki broj dostupnih aplikacija. Osim toga, uvek ćete biti u toku sa svim inovacijama i iskustvom koje vremenom postaje sve bolje uz uređaj koji je spreman za Android 11 (Go izdanje).

Nokia 5310

Oslanjajući se na tradiciju originalnog Nokia 5310 Xpress Music telefona, Nokia 5310 model poseduje MP3 Player[ii] , FM radio i moćne dvostruke prednje zvučnike uz pomoć kojih ćete vaše omiljene melodije nositi svuda sa sobom. Nokia 5310 kombinuje klasičan dizajn i bateriju koja je kreirana da traje duže, i omogućava vam da danima ostanete povezani sa svojm najdražima

HMD Connect Global Data Roaming usluga

Kompanija HMD Global ulazi u novu kategoriju usluga predstavljajući svoju HMD Connect global data roaming uslugu koja ljudima širom sveta omogućava da bez ometanja koriste svoje SIM kartice dok putuju i da u potpunosti kontrolišu svoje podatke. HMD Connect global data roaming omogućava vam da se na lakši način povežete sa svim što vam je najbitnije, pri tom plaćajući samo ono što vam je potrebno. Prijavljivanjem putem aplikacije fanovi će na kućnu adresu dobiti SIM karticu i imaće jednostavniji nadzor nad svojim podacima. HMD Connect biće predstavljen u BETA verziji kroz HMDConnect.com, donoseći neometan, bezbedan i pristupačan roming širom sveta.

HMD Connect global data roaming servis trenutno funkcioniše u preko 120 zemalja širom sveta, a zajedno sa partnerom kompanijom Greenwave Systems i lokalnim operaterima, kompanija HMD Global radi na proširenju pokrivenosti na još više mreža i država u budućnosti.

Martin Manniche, osnivač i direktor kompanije Greenwave Systems je izjavio:

„Naša zajednička vizija sa kompanijom HMD Global omogućava inteligentno, pristupačno povezivanje svuda u svetu. Naša AXON GlobalNet platforma nudi sigurnu i pristupačnu vezu pretplatnicima širom sveta. Uzbuđeni smo zbog saradnje sa HMD Global timom i radujemo se saradnji na pružanju novih usluga u budućnosti. “

film o Džejmsu Bondu

Globalna kampanja pod nazivom Jedini gedžet koji vam je potreban, biće predstavljena bliže premijeri filma u novembru, u njoj agentkinju Nomi tumači glumica Lašana Linč. Kampanja će biti aktuelna u 80 zemalja i odvijaće se u bioskopima, na digitalnim platformama i društvenim mrežama, kao i kroz OOH i maloprodaju.

Svaki Nokia telefon izrađen je na temeljima poverenja, bezbednosti i legendarnog kvalitetnog dizajna, pri čemu je osnovni cilj da se najnovija tehnologija učini dostupnom svim fanovima. Sa dokazanim uspehom[iii] kada je reč o pružanju čistog, bezbednog i ažuriranog Android iskustva, Nokia telefoni vremenom postaju sve bolji i zaista su jedini gedžet koji vam je potreban – bilo da ste novi 00 agent ili fan naših uređaja.

Cena i dostupnost

Nokia 8.3 5G telefon biće dostupan globalno od leta 2020. godine i dolazi u boji Polarna noć, po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 599 evra za verziju 6GB/64GB RAM/ROM i od 649 evra za verziju 8GB/128GB

telefon biće dostupan globalno od leta 2020. godine i dolazi u boji Polarna noć, po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 599 evra za verziju 6GB/64GB RAM/ROM i od 649 evra za verziju 8GB/128GB Nokia 5.3 telefon biće dostupan globalno od aprila i dolazi u bojama cijan, boja peska i boja uglja, u verziji 4GB/64GB RAM/ROM po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 189 evra.

telefon biće dostupan globalno od aprila i dolazi u bojama cijan, boja peska i boja uglja, u verziji 4GB/64GB RAM/ROM po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 189 evra. Nokia 1.3 telefon biće dostupan globalno od aprila i dolazi u bojama cijan, boja peska i boja uglja po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 95

telefon biće dostupan globalno od aprila i dolazi u bojama cijan, boja peska i boja uglja po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 95 Nokia 5310 telefon biće dostupan od marta u kombinacijama boja bela/crvena i crna/crvena, po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 39

telefon biće dostupan od marta u kombinacijama boja bela/crvena i crna/crvena, po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 39 HMD Connect BETA biće dostupan kroz HMDConnect.com , sa osnovnim paketom koji uključuje SIM karticu, do 1GB roming podataka, cena sa porezima iznosi 19,95 evra. Četrnaestodnevni globalni plan sa roming podacima kreće se od 9,95 evra, uz plan nadogradnje sa početnom cenom od 5 evra

biće dostupan kroz HMDConnect.com sa osnovnim paketom koji uključuje SIM karticu, do 1GB roming podataka, cena sa porezima iznosi 19,95 evra. Četrnaestodnevni globalni plan sa roming podacima kreće se od 9,95 evra, uz plan nadogradnje sa početnom cenom od 5 evra Brendirano specijalno izdanje 007 Kevlar maskice biće dostupno globalno od kraja marta po ceni 19,99 evra za Nokia 7.2 i Nokia 6.2 modele.

[i]Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i teritorijama. Gde nije dostupan Google Assistant je zamenjen Google pretragom. Za informacije o dostupnosti posetite: https://support.google.com/assistant

[ii] Potrebna je MicroSD kartica koja se prodaje posebno

[iii]Prema podacima Counterpoint istraživanja koji su dostupni ovde: https://www.counterpointresearch.com/nokia-leads-global-rankings-updating-smartphone-software-security/