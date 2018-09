Predstavljeni Samsung Galaxy J6+ i J4+

Kompanija Samsung je predstavila najnovije članove Galaxy J serije, Samsung Galaxy J6+ i J4+.

“Uređaji Galaxy J6+ i J4+ oslanjaju se na tradiciju i inovativnosti Galaxy serije, donoseći neverovatan stil i tehnologiju po veoma konkuretnoj ceni”, izjavio je Milan Vujović, direktor marketinga u kompaniji Samsung za Adriatik regiju. “Uz odličan dizajn, vrhunski ekran, sa unapređenim iskustvom korišćenja kamere i visokim performansama, ovi uređaji omogućavaju korisnicima da od svog Galaxy J pametnog telefona dobiju sve što im je od pametnog uređaja i potrebno”.

Neverovatan dizajn i ekran

Galaxy J6+ i J4+ imaju zadnju masku koja podseća na staklo i donosi sasvim novu dimenziju dizajnu ove serije. Zbog svojih ergonomskih zakrivljenih linija, uređaji imaju vrhunski izgled, a njihov elegantni profil obezbeđuje da udobno leže u ruci.

Sa uskim okvirom i većim ekranom, unapređeni 6,0-inčni beskonačni ekran, koji je postao deo standardne opreme najnaprednijih Galaxy telefona, nudi superioran doživljaj uživanja u igrama i multimedijskim sadržajima. Beskonačni ekran takođe omogućava moćne opcije za rad na više zadataka istovremeno, te će funkcija “podeljeni ekran” (split screen) do maksimuma iskoristiti veliki ekran i omogućiti korisnicima da istovremeno uživaju u dve aplikacije.

Galaxy J6+ i 4+ takođe imaju tehnologiju prepoznavanja lica kojom se omogućava lako otključavanje uređaja, dok uređaj J6+ ima i skener za otisak prsta na bočnoj strani uređaja, što donosi dodatni nivo sigurnosti i jednostavnosti upotrebe, bez opterećivanja izgleda uređaja.

Unapređen doživljaj upotrebe kamere

Razmišljajući o važnosti kamere, Samsung je dodatno poboljšao korisničko iskustvo na oba pametna telefona. Uređaj Galaxy J6+ ima dvostruku kameru od 13 MP i 5MP, što korisnicima omogućava da snime prirodni efekat zamućenja na fotografijama. Sa funkcijom Live Focus na dvostrukoj kameri Galaxy J6+, korisnici mogu sami podesiti dubinu vidnog polja, pre ili nakon snimanja fotografije, kako bi stvorili savršene fotografije

Oba uređaja imaju veliki otvor blende F1.9 (13 MP) koji propušta više svetlosti za snimanje jasnih, bistrih fotografija, čak i pri uslovima lošeg osvetljenja. Uz to, taster za snimanje fotografije koji može da se pomera po ekranu, omogućava korisniku da jednostavno fotografiše samo jednom rukom.

Visoke performanse

Nadograđujući na svoj izgled i taktilni profil premium uređaja, Galaxy J6+ i J4+ nude superiorne performanse u svim oblastima – reprodukcije zvuka, trajanja baterije, memorije. U oba uređaja integrisan je Dolby Atmos koji omogućava reprodukciju živopisnog suraund zvuka. Bez obzira na to da li gledate film ili slušate omiljenu pesmu, zvuk se kreće oko vas, što vam donosi neverovatno iskustvo zbog kojeg osećate da ste deo toga što slušate.

Dizajnirani da se uklope u užurbane živote korisnika, uređaji Galaxy J6+ i J4+ imaju bateriju od 3.300 mAh, što je 10 odsto više u poređenju sa prethodnim Galaxy J modelima. To znači da korisnici sada još duže mogu da se oslone na svoj telefon. Uređaji takođe podržavaju program rada koji štedi bateriju i pojednostavljuje početni prikaz, te zatvara neaktivne aplikacije kako bi produžio vreme trajanja baterije. Uz to, moćni četvorojezgarni procesor od 1,4 GHz znači da su uređaji u stanju da obave naprednije zadatke, kao što je reprodukcija video snimka u visokoj rezoluciji, bez da potroše bateriju.

Galaxy J6+ nudi 3GB RAM-a i dostupan je u varijanti od 32GB, a Galaxy J4+ 2GB i dostupan je u varijanti od 16GB. Oba uređaja takođe imaju internu memoriju do 512 GB sa microSD karticom, donoseći korisnicima istinske performanse i fleksibilnost.

Novi Samsung Galaxy J6+ i J4+ će biti dostupni u Srbiji od početka oktobra. Galaxy J6+ će biti dostupan u tri elegantne boje: crnoj, sivoj i crvenoj, dok je Galaxy J4 u ponudi u crnoj, zlatnoj i ružičastoj boji.