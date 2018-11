Predstavljeni Xiaomi ekosistem proizvodi

PC Centar, jedan od vodećih distributera pametnih telefona i IT opreme na srpskom tržištu i deo Computerlanda, danas je zvanično predstavio Xiaomi (Mi) ekosistem proizvode na srpskom tržištu. Na događaju organizovanom tim povodom, u društvu predstavnika medija i partnera kompanije, prikazani su pametni proizvodi koje će od sada i kupci u Srbiji moći da koriste, a koji su vrlo korisni i čine svakodnevni život lakšim.

Na srpskom tržištu biće dostupno više od 30 pametnih ekosistem proizvodi, kao što su pametna narukvica, vaga, električna četkica za zube, Mi robot i LED stona lampa i mnogi drugi.

Mi ekosistem je široka mreža pametnih uređaja koji donose budućnost na dohvat ruke. Trenutno se u svetu koristi preko 115 miliona Mi ekosistem uređaja. Pored toga što su tehnološki napredni, njihove glavne odlike su inovativan način obavljanja svakodnevnih aktivnosti, jednostavnost korišćenja, odličan odnos cene i kvaliteta i moderni minimalistički dizajn. Inovacije namenjene svima po pristupačnim cenama koje menjaju i oblikuju svet.

„Xiaomi nije kompanija koja samo prodaje pametne telefone. Tu je i niz drugih uređaja, čiji smo jedan deo danas predstavili. Xiaomi nastoji da pruži doprinos razvoju novih tehnologija širom sveta, ali i unapređenju postojećih tehnologija“, izjavio je Darko Gajić, direktor kompanije PC Centar.

Pametnu narukvicu sa OLED ekranom osetljivim na dodir moći ćete da nosite dok se tuširate, perete ruke ili auto. Kada je u sportskom režimu rada, meri pređenu ili pretrčanu kilometražu, potrošene kalorije, otkucaje srca i druge podatke koji vas zanimaju. Pored toga, prikazuje dolazne pozive i poruke, kao i kvalitet sna. Mi band narukvica obezbeđuje 20 dana rada u stand-by režimu.

Mi vaga vam daje mogućnost da upoznate sebe pomoću 10 bitnih podataka o vašem telu. Pored težine obezbeđuje i sledeće podatke: mišićnu i koštanu masu, BMI, masti u telu, bazalni metabolizam, tečnost, viscelarne masti itd.

Električna četkica za zube, ne samo da proizvodi visokofrekventne vibracije, već ima izuzetnu snagu. Četkica u potpunosti dopire do teško pristupačnog prostora između zuba, uklanjajući plak i čisteći temeljnije u odnosu na obučne četkice. Dolazi sa tri različita režima rada – standardni, nežni i personalizovani. Jedno punjenje je dovoljno za 18 dana korišćenja.

Neverovatni Mi Robot Builder je modularna igračka koja može imati različite oblike korišćenjem 978 delova. Sa mobilnim telefonom se povezuje preko aplikacije pomoću koje ćete moći da upravljate njime i zadajete mu različite zadatke.

Mi LED stona lampa, pametna lampa sa 4 svetlosna profila. Lampa je specijalno dizajnirana da smanji treperenje koje uzrokuje zamor i druge štetne efekte za oči. Možete podesiti temperaturu boje i osvetljenje u skladu sa vašim potrebama. Sve ove funkcije smeštene su u jednostavnom, elegantnom i prelepom metalnom kućištu koje je izuzetno izdržljivo i precizno dizajnirano.