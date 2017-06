Predstavljeno Ericsson demo rešenje za network slicing u oblasti robotike

Kompanija Ericsson je na 5G Tokio Bej Samitu prikazala prvo rešenje za 5G network slicing na kojem je radila sa NTT DOCOMO operatorom.

Ovo rešenje se primenjuje u slučajevima kada se roboti koriste za automatizaciju javne i privatne infrastrukture, ali se može koristiti i u ostalim industrijama.

Demo rešenje je prikazano na robotu koji je nosio kameru. Video strim pri velikim brzinama prenosa prenet je u udaljeni data centar kako bi se ispunili opsežni tehnološki zahtevi.

Video strim i instrukcije za robota su se slale u dva odvojena slajsa, čime su omogućeni monitoring i sigurnosna rešenja preko 5G mreže.

Network slicing je jedna od ključnih karakteristika koje će narednim generacijama mobilnih mreža dati fleksibilnost, jer omogućava da se umesto deljene fizičke infrastrukture kreiraju višestruke logičke mreže. Network slicing različitim industrijama, kao što su automobilska, proizvođačka i saobraćajna, pruža dodatne prednosti, kao što su smanjenje kašnjenja u prenosu sadržaja i povećanje brzine u zavisnosti od zahteva servisa.

Jan Haglund, direktor sektora za upravljanje tehnologijama i digitalnim sistemima u kompaniji Ericsson, izjavio je: „Ovaj demo predstavlja nastavak naše saradnje sa NTT DOCOMO na razvoju tržišta za industrijsku primenu 5G i IoT tehnologija.

Mi primenjujemo multi-slajsing na istim uređajima kako bi se omogućilo obavljanje različitih servisa sa različitim uređajima na samo jednom uređaju. Ovo rešenje predstavlja samo jednu iz na izgled neograničenog broja primera upotrebe koji će i operatorima i čitavim industrijama otvoriti nove poslovne prilike.“