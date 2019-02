Predstavnici Vipa i Ministarstva prosvete posetili školu u Ćupriji u okviru projekta 4G učionice

Predstavnici kompanije Vip mobile i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posetili su u sredu područnu školu „13. oktobar“ u selu Senje kod Ćuprije, kojoj su u okviru projekta „4G učionice“ donirani ruter sa brzim 4G internetom i prateća oprema u cilju unapređenja i digitalizacije nastave u ruralnim područjima Srbije.

Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci dr Saša Stojanović, savetnica ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci mr Biljana Marić i vođa projekta u kompaniji Vip Mobile Ana Boroš Todić prisustvovali su časovima u školi u Senju, gde su se uverili na koji način je internet doprineo đacima i nastavnicima u radu i poboljašnju kvaliteta nastave.

Projekat „4G učionice“ uspešno je realizovan u 2018. godini, kada su isturena odeljenja 25 škola širom zemlje dobila internet opremu za podršku nastavnom kadru u digitalnoj edukaciji i daljem razvoju učenika na tom polju. Odeljenja su povezana veoma brzom 4G mrežom, što je omogućilo đacima i da ostvaruju kontakt sa vršnjacima iz drugih škola i priključe se nastavi i edukativnim sadržajima matičnih škola.

„Digitalizacija u obrazovanju je među najvažnijim prioritetima za nas, i na tom putu su ključna partnerstva kakva imamo sa Vipom, koji je prepoznao važnost da internet unapredi školovanje u svakom kutku Srbije. Ministarstvo je postavilo velike ciljeve za digitalizaciju, ulaganje u opremu škola i infrastrukturu, i ovaj projekat je pravi primer kako želimo da se uključe i velike kompanije“, poručio je Stojanović.

Školu u Senju pohađa 39 učenika, a direktor Marko Đurić se sa nastavnicima zahvalio na donaciji. Iz kompanije Vip mobile poručuju da će nastaviti da osluškuju potrebe koje će doprineti razvitku lokalnih zajednica.

„U Vipu, lidersku poziciju u digitalnoj transformaciji gradimo i kroz naše društveno odgovorno poslovanje. Veliko nam je zadovoljstvo što vidimo konkretne rezultate zajedničkih napora da osavremenimo školski sistem. Želimo da ostanemo partner države u digitalizaciji, što jeste i naša odgovornost kao inovativne kompanije u telekomunikacijama,“ poručila je Boroš Todić.

Projekat „4G učionice“ jedna je od aktivnosti u okviru društveno odgovornog poslovanja kompanije Vip mobile koja podrazumevaju digitalna rešenja, poput aplikacije za bezbednost dece na internetu „Dečja zona“, platforme „Bezbedni klinci“, kao i digitalnog savetovališta u vidu donacije Savezu udruženja Autizam Srbija.