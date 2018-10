Premijerno predstavljanje iPhone XR modela u Srbiji

U petak, 26. oktobra u 07:45h u prodavnici iStyle Apple Premium Reseller na Terazijama, održaće se aktiviranje prvog iPhone XR telefona na svetu, s obzirom da je prvi put u istoriji lansiranje u Srbiji zakazano istog dana kao u Americi.

U ovom jedinstvenom momentu, čast da pokrene uređaj u trenutku kada i u svim svetskim metropolama, dobiće jedna od naših najvećih zvezda.

Novi XR model dizajniran je u 6 različitih boja, te je prilagođen korisnicima različitih ukusa, a od petka biće u prodaji u svim ISTYLE prodavnicama zajedno sa najnovijim iPhone XS i XS Max uređajima.