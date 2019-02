Proglašeni pobednici literarnog konkursa „Šarmiraj novu godinu“

U prostorijama Delfi knjižare, danas je održana dodela nagrada povodom proglašenja pobednika konkursa „Šarmiraj novu godinu“ koji su kompanije Alcatel, izdavačka kuća Laguna i Delfi knjižare organizovali tokom decembra prošle i januara ove godine.

Čak 42 autora najboljih radova su kao nagradu dobila mobilni telefon Alcatel 1, sa FullView 18:9 ekranom od 5 inča. Nagrade su uručili istaktnuti članovi žirija – Vanja Bulić, Marko Šelić Marčelo, Jelena Blečić i Galeb Nikačević.

Literarni konkurs „Šarmiraj novu godinu“, trajao je 30 dana tokom kojih je pristiglo više od hiljadu radova. Žiri je imao težak zadatak da izdvoji 42 najbolja rada, a imena njihovih autora objavljena su na sajtu www.laguna.rs.

– Osnovni motiv za projekat koji smo imali s izdavačkom kućom Laguna i knjižarama Delfi jeste želja da se sačuva novogodišnji duh. Kompanija Alcatel nas podseća da je važno da ono što želimo u novoj godini bude iz dubine srca i zato smo organizovali literarni konkurs na temu „Šarmiraj novu godinu“. Nova godina je vreme novih izazova, novih razgovora i naravno novih želja. Kompanija Alcatel je želela da nagradi najkreativnije u pokušaju da osvoje pažnju nove godine, radove ispunjene lepim osećanjima. Želela bih da još jednom čestitam svim dobitnicima i učesnicima. – obratila se prisutnima Desislava Penčeva, direktorka kompanije Alcatel za Srbiju i Crnu Goru.

– To je vreme kada svi podetinjimo i koliko god da imamo godina, uvek želimo nešto od Deda Mraza. Zato je ovaj konkurs bio sjajna prilika da naše želje iznesemo glasno i jasno zahvaljujući Alcatelu i Laguni. Mogu reći da je misija uspela i da smo imali sjajne „šarmere“ svih uzrasta. – izjavila je predstavnica za medije izadavačke kuće Laguna, Tanja Vučković.