Prva poseta RATEL-a regionalnom kablovskom operateru SAT-TRAKT

Predstavnici Republičke agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) posetili su ove nedelje SAT-TRAKT iz Bačke Topole, kao prvog regionalnog kablovskog operatora čije sedište nije u Beogradu, i tom prilikom se detaljno upoznali sa radom kompanije.

Direktor RATEL-a dr Vladica Tintor i njegovi saradnici su razgovarali sa čelicima SAT TRAKT-a o svim aspektima poslovanja jednog manjeg operatora u Srbiji, poboljšanju saradnje, kao i o realnim problemima i potencijalima kompanije čije je sedište u Bačkoj Topoli. RATEL se upoznao sa novim servisima i tehnologijama koje kompanija SAT-TRAKT kontinuirano uvodi od svog osnivanja 1993. godine.

Direktor RATEL-a Vladica Tintor je izrazio zadovoljstvo što jedan regionalni operator učestvuje u tržišnoj utakmici za koju se može reći da se odigrava na globalnom nivou.

SAT-TRAKT, jedan od vodećih distributera kablovske televizije i internet provajder u Vojvodini, upoznao je RATEL sa činjenicom da je među prvima u Srbiji počeo uvođenje FTTH (Fiber to the Home) tehnologije, čime je omogućio stanovnicima manjih naselja u pokrajini da budu među prvima koji u Srbiji koriste ovu modernu tehnologiju. Drugi je kablovski operator koji je na teritoriji naše zemlje pokrenuo fiksnu telefoniju i pruža korisnicima sve najsavremenije servise.

„Jedan smo od retkih operatora koji razvijaju optičke mreže po selima u Vojvodini. Većini operatora je to neisplativo, jer je postavljanje mreže skuplje nego u gradu. Kod nas ima sela različitih veličina od 150 do 5.000 stanovnika, i nama je važno, kao kompaniji koja posluje na takvom terenu, da doprinesemo i tehnološkom i uopšte društvenom razvoju. Naša investicija je tako dugoročno isplativa“, istakli su predstavnici SAT-TRAKT-a, ukazujući i na problem nelojalne i neregistrovane konkurencije, koja koristi pogranična područja za distribuciju medijskih sadržaja susednih zemalja.

SAT-TRAKT je informisao direktora RATEL i njegove saradnike sa akcijom izgradnje podzemne mreže FTTH tehnologije u Subotici, na koju će se prvi korisnici povezati već 1. juna ove godine. Korisnicima će ovo doneti veće brzine interneta, kao i stabilnost servisa bez bilo kakvih smetnji, dok operatoru ova tehnologija omogućava jednostavnije održavanje mreže, neuporedivo manji broj intervencija i, samim tim, veće zadovoljstvo korisnika.

Predstavnici SAT-TRAKT istakli su i da se nadaju nastavku saradnje sa RATEL-om i njegovom daljem angažovanju u rešavanja problema nelojalne konkurencije koja posluje u sivoj ili crnoj zoni kao i u problemu ilegalne distribucije medijskih sadržaja iz zemalja u okruženju, što ne šteti samo operatorima, već i državi, kao i po drugim pitanjima vezanim za unapređenje tržišta telekomunikacija u Srbiji.

Poseta SAT-TRAKT-u je dogovorena na konferenciji „Digitalni svet i PUKOS“ koja je održana u organizaciji Poslovnog udruženja kabl operatora Srbije – PUKOS, krajem aprila, a na kojoj je SAT-TRAKT kao član Upravnog odbora ove organizacije bio generalni sponzor.