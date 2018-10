Prva svetska kolekcija visoke mode stvorena na mobilnom telefonu

Prvi put u svetu modne industrije predstavljena je kolekcija Mobile Couture, dizajnirana pomoću Samsung Galaxy Note9 uređaja. Orelija Fontan (Aurélie Fontan), nagrađivana modna dizajnerka, kreirala je capsule couture kolekciju zahvaljujući ovom telefonu.

Samsung Galaxy Note9 korišćen je kako bi dizajnerka zabeležila, dodavala, čuvala skice i nove materijale, skicirajući S Penom na ekranu sve oblike odevnih predmeta, mustre na tkanini i kopče. Materijali su mogli da se pošalju direktno sa telefona na Ultimaker 3D štampač, za šta je do sada bio neophodan računar.

Kako bi se dobili digitalni crteži pogodni za 3D štampu, detaljni crteži kopči za odevne komade kreirani su unutar aplikacije OnShape (dostupna samo za uređaje koji rade sa Android operativnim sistemom). Dizajnerka je mogla ubrzano da radi, menja i uvodi inovacije u realnom vremenu, tokom razvoja kolekcije, kao i u finalnoj proizvodnji.

Dizajnerka je iscrtavala dizajn za mustru tkanine sa udaljene lokacije, koji je poslat bežično na Joto X – veoma napredan, digitalni robot za crtanje. Robot bi kompleksnu mustru preneo na kožni materijal od kojeg je izrađena odeća. Krajnji proizvodi izrađeni su od mešavine kože, koju je moguće reciklirati i biorazgradljivih plastičnih kopči odštampanih 3D štampom.

“Kao neko čiju kreativnost podstiče potencijal tehnologije i nauke, bilo mi je veoma interesantno da saznam da postoji pametni telefon koji može da kontroliše proces proizvodnje kolekcije. Moje ideje su ambiciozne i usmerene ka tome da se preispitaju tradicionalni procesi. Kao mladoj dizajnerki, bilo mi je veoma drago da neke od tih ideja postaju stvarnost zahvaljujući Note9 telefonu”, rekla je Orelija Fontan.

Maksimalna produktivnost tokom rada postignuta je sinhronizacijom aplikacija sa dobavljačima i mogućnosti rada na materijalu gde god da se nalazila. Uz Note9, proces izrade prototipa ubrzan je za približno 40 odsto. Kolekcija, koju čine tri haljine i jedan kaput, kreirana je za osam, umesto 14 dana.

“Note9 je uređaj dizajniran za performanse i snagu potrebne ljudima u stalnom pokretu,” rekla je Suzan Smit, viši marketinški savetnik u kompaniji Samsung Electornics Europe. “Ova kolekcija je jedinstvena, a mi je vidimo kao zlatni standard kojim možemo da pokažemo šta naši pametni telefoni zaista mogu da postignu u rukama ljudi koji imaju ambicije i kreativnost.”

Koristeći moć i potencijale mobilne i digitalne tehnologije, komadi iz ove modne kolekcije nude alternativu sistemu brze mode. Ceo proces, od dizajniranja do gotovih komada, trajao je šest nedelja.

Note9 dizajniran je za maksimalnu snagu, performanse i produktivnost, za kreatore koji traže telefon za rad tokom celog dana. Pojačanom baterijom, memorijom do 512GB – koju je moguće proširiti na 1TB (što je više nego što ima većina laptop računara), vrhunskim procesorom od 10 nm, podrškom za najveće dostupne brzine mreža za razmenu podataka i Bluetooth povezanim S Pen-om, granice ovog telefona testirane su u potpunosti.