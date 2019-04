Prvo mesto za zadnju i selfi kameru Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G osvojio je prvo mesto na DxOMark rang listi kamera, renomiranog nezavisnog standarda testiranja za kvalitet slika kamera na mobilnim uređajima. Ujedno, ovo je prvi pametni telefon koji je dostigao 100 bodova za video snimak.

Kvalitet zadnje kamere Galaxy S10 5G uređaja za fotografije i video snimke rangirani su na prvim mestima odgovarajućih DxOMark rang lista, sa ukupnom ocenom 112, od toga 117 za fotografije i 100 za video snimke. DxOMark testovi su potvrdili da zadnja kamera Galaxy S10 5G ima brz i tačan autofokus, te snima fotografije sa visokim stepenom očuvanja detalja, reprodukcije boja i ekspozicije pod različitim uslovima.

Galaxy S10 5G je takođe osvojio prvo mesto na DxOMark rang listi za selfije svojom prednjom kamerom koja je dobila ocenu 97, od toga 101 u kategoriji fotografija i 90 u kategoriji video snimaka. Za ocenjivanje performansi kamere Galaxy S10 5G, DxOMark je testirao ekspoziciju i kontrast, boje, autofokus, teksturu, šum, blic, artifakte, zum i bokeh efekte pod uslovima niske osvetljenosti, u zatvorenom i pod uslovima veoma visoke osvetljenosti.

Galaxy S10 5G ima podešavanja kamere koja odgovaraju profesionalnim standardima, sa ukupno šest kamera, dve napred i četiri pozadi. Njegova Dual Pixel AF Selfi prednja kamera slika selfi fotografije sledeće generacije, dok zadnja kamera nudi sve prednosti ultraširokog Samsung objektiva. Galaxy S10 5G koristi neuralnu procesorsku jedinicu (NPU, neural processing unit) za snimanje savršenog kadra, uključujući i 3D dubinsku kameru. Ona obezbeđuje precizne informacije o dubini mereći vreme koje je potrebno svetlosnom signalu da se odbije od objekata, čime omogućava bokeh efekte, uz Live Focus video funkciju, kao i merenje objekata pomoću alatke za brzo merenje, Quick Measure.