RAKUTEN VIBER PREUZEO ČETER KOMERC

Rakuten Viber, jedna od vodećih svetskih aplikacija za razmenu poruka, objavila je danas preuzimanje Chatter Commerce, “start-ap” kompanije koja je kreirala prvu tastaturu za mobilnu trgovinu na svetu – ShopChat. Ovaj poslovni potez je rezultat uspešnog četvoromesečnog probnog perioda “Instant šoping” (Instant Shopping) funkcije na Viberu za tržište SAD.

Trideset posto Viberovih korisnika u SAD je već koristilo ovu funkciju od njenog uvođenja u martu 2017. Kompanija Rakuten Inc. iz Japana – majka firma aplikacije Rakuten Viber – ujedno i poslovni džin u oblasti elektronske trgovine – prethodno je investirala u akcije Četer Komerca tokom prvog kruga njegove dokapitalizacije.

Rakuten Viber poduzima odvažne korake u inovaciji mobilne trgovine, time što korisnicima pruža mogućnost da vrše kupovinu direktno unutar razgovora, svesni činjenice da je šoping tradicionalno društvena aktivnost.

Instant šoping je korisnicima Vibera predstavio iskustvo kupovine unutar samog razgovora – direktno na mreži, zajedno sa ljudima sa kojima bi inače išli u nabavku. To im ujedno omogućava da pretražuju, proslede i popričaju o proizvodima koji ih interesuju – kao i da direktno komuniciraju sa svojim omiljenim brendovima.

Tim Četer Komerca, sačinjen od sedam informatičkih inženjera baziranih u San Francisku, postaće deo Rakuten Viber tima. Zefrin Lasker (Zephrin Lasker), Generalni izvršni direktor i suosnivač Četer Komerca će postati Globalni rukovodilac odeljenja za elektronsku trgovinu aplikacije Rakuten Viber.

Lasker će, u ovoj funkciji, kreirati globalnu mobilnu strategiju za elektronsku trgovinu, sa naglaskom na širenje na nova tržišta – kao i dalja tehnološka istraživanja i inovacije koje će dodatno obogatiti iskustvo korišćenja Vibera na ovaj način.

“Osnovali smo Četer Komerc sa željom da korisnicima omogućimo da urade mnogo više stvari unutar njihovih razgovora nego što im se to trenutno nudi na tržištu,” napominje Lasker. “Inovativna vizija aplikacije Rakuten Viber značajno prevazilazi manje optimizacije funkcija – na šta je danas inače usresređena većina aplikacija za razmenu poruka. Pravi cilj je, zapravo, da se uloga aplikacija za razmenu poruka značajno proširi – čime bi stvorila veliku razliku u svakodnevnim životima njenih korisnika.”

“Ova investicija predstavlja novi korak u pohodu ka transformaciji Vibera u višedimenzionalnu platformu za komunikaciju. Želimo da stvorimo dodatnu vrednost i korist za stotine miliona naših korisnika širom sveta, a da pritom održimo njeno funkcionisanje i korišćenje lakim i besprekornim. Tehnologija Četer Komerca aktivno upotpunjuje našu viziju, i njihov tim se savršeno uklapa u našu kulturu primene inovacija,” napomenuo je Đamel Agaua, Generalni izvršni direktor aplikacije Rakuten Viber.