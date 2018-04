Kompanija Samsung, BuzzFeed i The Dodo počinju saradnju kako bi korisnicima omogućili da svakodnevne trenutke učine nezaboravnim, pomoću SuperSlow-mo opcije na kameri pametnih telefona Galaxy S9 i S9+.

BuzzFeed, svetska tehnološka medijska kompanija čije se vesti nalaze na više platformi i čija mreža za zabavu dopire do stotina miliona ljudi širom sveta i The Dodo, najpopularniji digitalni medijski brend za životinje/ljude1 i najpopularniji i najvoljeniji izdavač na Facebooku2, objavljivaće smešne i zabavne super slow-motion video zapise na društvenim medijskim platformama, uključujući Instagram, Twitter i Facebook.

Video zapisi, uz haštagove #withGalaxy i #SuperSlowMo, pokazaće korisnicima koliko je jednostavno stvaranje i deljenje neverovatnih super Slow-mo sadržaja uz korišćenje Samsung Galaxy S9 i S9+ uređaja. Korisnici BuzzFeeda i The Dodoa će moći da vide 30 jedinstvenih sadržaja u naredna dva meseca. Podstaknuti trenutnim trendom stvaranja i deljenja usporenog sadržaja pomoću Galaxy S9 i S9+, postovi će beležiti jedinstvene trenutke u svakodnevnom životu, od kratkih sadržaja do zabavnih video zapisa. BuzzFeed će predstaviti povezane svakodnevne trenutke, pretvarajući jedinstvene osmehe i grimase u trenutke koji se mogu podeliti. The Dodo će pak imati smešne, emotivne video zapise i priče o životinjama, uhvaćene dok rade nešto zanimljivo, snimljene Galaxy S9 i S9+ uređajima u autentičnom stilu Dodoa.

“Partnerstvo sa BuzzFeedom i The Dodoom na sjajan način pokazuje kako korisnici mogu svakodnevne trenutke učiniti jedinstvenim pomoću Super Slow-mo kamere na Galaxy S9 i S9+”, izjavila je Younghee Lee, direktorka marketinga i izvršna potpredsednica kompanije Samsung. “Snimanje trenutka u trenutku nikada nije bilo jednostavnije, a mi želimo da ta partnerstva nadahnu kreativniji Super Slow-mo sadržaj”.

Super Slow-mo kamera na Samsung pametnim telefonima Galaxy S9 i S9+ beleži usporeno snimanje video zapisa na 960 okvira u sekundi, otkrivajući potpuno novi način ponovnog proživljavanja i deljenja posebnih trenutaka u svakodnevnom životu. Uz automatsko prepoznavanje pokreta, korisnici mogu jednostavno postaviti snimak i pritisnuti play. Korisnici mogu dodati muziku na svoj video zapis uz pomoć 35 različitih, unapred postavljenih opcija ili birajući omiljenu melodiju sa sopstvene plejiste, pre nego što odmah podele sadržaj uz pomoć tri kreativne opcije – video zapis koji pravi looping, koji ide unazad ili koji se leluja.

“U BuzzFeedu stavljamo naglasak na proizvodnju svetske klase koja našim stvaraocima sadržaja omogućava fleksibilnost snimanja sadržaja u pokretu na različitim lokacijama”, rekao je Ze Frank, glavni direktor za istraživanje i razvoj u kompaniji BuzzFeed. “Sa Galaxy S9 i S9+ možemo upotrebiti neverovatne karakteristike poput slow motiona u našoj produkciji, a u isto vreme pokazati našoj publici da im više ne treba skupa oprema ili softver za snimanje najdražih trenutaka u najboljem kvalitetu koje će kasnije podeliti sa prijateljima”.

Izzie Lerer, osnivač i glavna kreativna direktorka The Dodoa, je dodala: “Gradili smo publiku na osnovu našeg jedinstvenog emocionalnog pristupa pripovedanju, postavljanjem životinja ispred i u središte i predstavljanjem divnih i nadahnutih stvari koje one svakodnevno čine. Zadovoljni smo partnerstvom sa kompanijom Samsung i što možemo da uživamo u zanimiljivim i izražajnim trenucima sa životinjama uz Super Slow-mo opciju”.