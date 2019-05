Samsung daruje poklone kupcima moćne Galaxy S10 serije

Budući vlasnici moćne Galaxy S10 serije, imaće još jedan razlog da se raduju kupovini telefona S10e, S10 ili S10+ jer na poklon dobijaju bežične Y500 AKG by Harman slušalice, čija maloprodajna cena iznosi 20.999 rsd. Kako bi kupci maksimalno uživali u svom telefonu bez bilo kakvih bojazni, pored slušalica visokih audio preformansi, dobijaju i pravo na jednu godinu osiguranja u slučaju oštećenja ekrana.

Ali Samsung se nije ni tu zaustavio, kupovinom Galaxy S10 ili S10+ sa 512 GB i 1 TB memorije, dodatno se dobija i Wireless Battery Pack, čime se vrednost poklona uvećava na čak 29.098 rsd.

Pravo na poklone, odnosno na slušalice i Wireless Battery Pack se stiče nakon što se ponosni vlasnici registruju najkasnije sedam dana od datuma kupovine na www.samsungpoklanja.rs, dok se osiguranje ekrana aktivira na http://samsungsp.eu/rs/. Ove vredne poklone mogu da očekuju i pravna lica, koja popunjavaju zasebnu registracionu formu na gore navedenom linku.

Promocija traje do 14. juna, dok akcija važi samo za uređaje kupljene kod zvaničnih Samsung partnera.