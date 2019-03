Samsung Galaxy A70

Kompanija Samsung Electronics predstavila je Galaxy A70, najnoviji pametni telefon u popularnoj Galaxy A seriji. Galaxy A70 stiže sa najnovijim Samsung inovacijama i poboljšanim funkcijama, a može se pohvaliti elegantnim dizajnom, velikim Infinity ekranom, unapređenom trostrukom kamerom, moćnom baterijom i mogućnostima za besprekorno povezivanje.

Najnoviji pametni telefon kompanije Samsung dizajniran je za zaljubljenike u digitalni svet koji žele da fotografišu, povežu se i podele svaki važni trenutak u svom životu.

„Korisnici danas svoje telefone upotrebljavaju na vizuelno aktivniji i autentičniji način – oni dele svoja iskustva i ostaju povezani duže“, izjavio je DJ Koh, predsednik i generalni direktor Divizije za IT i mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics. „Ova vrsta povezivanja dobro funkcioniše samo onda kada najvažnije funkcije omogućavaju ljudima da unaprede svoje interakcije sa drugima kroz spontane, zajedničke i suštinske veze. To zahteva evoluciju. Da bismo ispunili potrebe nove generacije, razvili smo Galaxy A70 – dizajniran za sve načine putem kojih se ljudi danas povezuju“.

Ekran

Sa Infinity-U beskonačnim ekranom od 6,7 inča, najvećim ekranom do sada u Galaxy A seriji, Galaxy A70 pruža neverovatno iskustvo uživanja u svakodnevnim aktivnostima, uz maksimalnu upotrebu ekrana od ivice do ivice. Uređaj ima elegantni i ergonomski dizajn i odnos stranica 20:9, za lako držanje u ruci.

Uređaj je dostupan u četiri boje – plavoj, crnoj, beloj, kao i aktuelnoj, trendi koralnoj boj i dolazi sa elegantnim efektom prizme koji prikazuje zapanjujuće nijanse u zavisnosti od pravca osvetljenja i refleksije svetlosti.

Kamera

Unapređena trostruka kamera uređaja Galaxy A70 dolazi sa super visokom rezolucijom od 32 MP na prednjem i zadnjem objektivu, za snimanje oštrih fotografije. Dubinski objektiv nudi mogućnost podešavanja dubine polja kako bi korisnik fotografiju izoštrio pre, ali i nakon snimanja, uz mogućnost odabira onoga što treba biti naglašeno na fotografiji.

U kombinaciji sa ultraširokim objektivom od 8 MP, korisnici mogu uživati u fotografijama koje odražavaju isti ugao gledanja kao i ljudsko oko. Koristeći funkciju prepoznavanja scene ovog uređaja, može se iskoristiti maksimum svakog kadra. Ova funkcija može prepoznati i intuitivno poboljšati do 20 scena, naglašavajući najbolje u onome što „vidi“. Uz pomoć funkcije otkrivanja nesavršenosti, automatski se identifikuju nedostaci, što doprinosi stvaranju savršene fotografije.

Baterija

Galaxy A70 dolazi sa moćnom baterijom od 4.500 mAH. Uz ovakvu bateriju moguće je celodnevno deljenje sadržaja, strimovanje i igranje. Uređaj takođe ima i super brzo punjenje na 25W.

Lako i sigurno povezivanje:

Novo intuitivno pozicioniranje skenera otiska prsta na ekranu Galaxy A70 telefona čini kontrolu pristupa telefonu lakšom nego ikad, što mnogo pojednostavljuje korisničko iskustvo jer korisnik ne mora da menja način na koji drži telefon. U kombinaciji sa funkcijom Samsung Pass, moguće je brže i sigurnije prijavljivanje na internet sajtove i aplikacije pomoću biometrijske autentikacije. Ovakvu lakoću i jednostavnost omogućava Samsung Knox, platforma za bezbednost kompanije Samsung čiji standardi odgovaraju snagama bezbednosti, a koja je dizajnirana da zaštiti uređaj od čipseta do softvera.

Galaxy nasleđe

Galaxy A70 stiže sa Samsung One UI platformom. Dizajnirana da unapredi korisničko iskustvo za Galaxy uređaje, One UI platforma donosi lakše, jednostavnije i pametnije interakcije uključujući funkciju jednom rukom (One Handed Navigation). Funkcija doprinosi jednostavnijoj upotrebi uređaja dovodeći kontrole bliže samom ekranu, u dometu jedne ruke.

Za što bolje iskustvo korišćenja, korisnici mogu da uključe noćni program rada na One UI platformi čime prilagođavaju ekran za gledanje noću. Uz pomoć funkcije App Timer, koja pokazuje koliko dugo koje aplikacije koriste ekran, korisnici mogu sebi da omoguće više kontrole nad vremenom provedenim za ekranom. Uz to, Galaxy A70 stiže i Samsung Health, Bixby i drugim funkcijama.

Dodatne informacije o Galaxy A uređajima stižu 10. aprila na A Galaxy događaju i to na tri različita kontinenta.