Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Electronics najavio je najnoviji uređaj u svojoj Galaxy A seriji: Galaxy A8(2018). Uređaj ima dvostruku prednju kameru, veliki beskonačni ekran i neverovatni ergonomski dizajn koji se oslanja na iskustva nasleđena iz dizajna premijum “flegšip” modela.

Uz dodatne funkcije za svakodnevne potrebe, Galaxy A8(2018) je elegantniji, praktičniji i lakši za upotrebu nego ikada ranije. “Izlaskom Galaxy A8(2018) na tržište, svojim korisnicima donosimo njihove omiljene funkcije sa naših najnaprednijih telefona, kao što su beskonačni ekran i naša prva dvostruka prednja kamera sa Live Focus funkcijom, na našu Galaxy A seriju, koja je već poznata po svom premijum dizajnu”, izjavio je Junho Park, potpredsednik globalnog planiranja proizvoda u Diviziji za mobilne komunikacije kompanije Samsung Electronics. “Galaxy A8(2018) je dobar primer naše stalne posvećenosti tome da ispunimo potrebe naših korisnika tako što ćemo im omogućiti više izbora i lakšu upotrebu”.

Korisnici će moći snimiti jasne i oštre selfije pomoću zadnje kamere od 16 MP F1.7 i dvostruke prednje kamere od 16MP+8MP F1.9, bez obzira gde se nalazite ili šta radite. Dvostruka prednja kamera sačinjena je od dve odvojene kamere, tako da možete da se odlučite za jednu ili drugu u zavisnosti od toga kakav ste selfie imali u vidu – od krupnog plana sa pozadinom do portreta sa jasnom i bistrom pozadinom.

A sa naprednom funkcijom živog fokusiranja, Live Focus, lako možete da podesite Bokeh efekat pre ili nakon što snimite sliku, kako biste dobili slike visokog kvaliteta. Bilo da je dan ili noć, napredna kamera obezbeđuje da su slike koje snimate oštre, čak i u uslovima slabog osvetljenja.

Novi uređaj vam takođe omogućava da svoje slike u potpunosti prilagodite svojim zahtevima, pomoću zabavnih opcija kao što su dodavanje nalepnica na vaše selfije ili naglašavanje ekstravagantnog jela pomoću Food Mode programa za slikanje hrane.

Drhtavi video snimci snimljeni nestabilnom rukom postaće stvar prošlosti uz tehnologiju stabilizacije video dititalne slike (VDis), a uz dodatu funkciju “hyperlapse” sada možete da snimate video snimke koji beleže protok vremena koji vam omogućavaju da ispričate još duže priče. Kada govorimo o gledanju filmova ili igranju igara, najnoviji Galaxy A8(2018) uređaj postaviće novi standard za neometano iskustvo uživanja u vizuelnim sadržajima. Beskonačni ekran prostire se dalje od okvira telefona donoseći ekran sa impresivnom razmerom od 18,5:9[1], tako da sada možete da vidite scene preko celog svog ekrana i time dobijete ultimativni kinematografski doživljaj.

Ergonomska zakrivljenost stakla, kako sa prednje, tako i sa zadnje strane, dodatno unapređuje ovaj veliki ekran. Elegantni okvir od stakla i metala, glatke krivine i udobno smeštanje u ruku čine gledanje ili interakciju sa sadržajem na telefonu još lakšim. Galaxy A8(2018) dostupan je u tri boje uključujući crnu, orhideja sivu i zlatnu, kako bi se savršeno uklopili u vaš lični stil[2]. Uz ovaj uređaj, bićete stalno obavešteni putem funkcije “stalno uključen ekran” (Always On Display), što znači da možete samo da bacite pogled na svoj telefon i vidite te informacije bez otključavanja telefona. Uz funkciju Samsung Pay[3], više nema potrebe da nosite svoj novčanik sa sobom kad izlazite. Podržavajući tehnologije magnetnog bezbednog prenosa (Magnetic Secure Transmission, MST) i komunikacije putem bliskog polja (Near Field Communication, NFC), Galaxy A8(2018) može da se koristi bukvalno na bilo kom mestu na kome biste mogli da prislonite ili provučete svoju karticu.

Svaka transakcija putem funkcije Samsung Pay je bezbedna, a opet tako jednostavna. Sve što je potrebno je jedno prevlačenje prsta preko ekrana i jedno skeniranje otiska prsta. Galaxy A8(2018) otporan je na vodu i prašinu prema standardu IP68[4], i može da se odupre atmosferskim uticajima, uključujući i znoj, kišu, pesak i prašinu, što ga čini pogodnim za skoro bilo koju aktivnost ili situaciju. Galaxy A8(2018) podržava microSD kartice tako da možete da proširite kapacitet memorije za čuvanje podataka čak do 256 GB, a i prvi je uređaj u A seriji koji podržava Samsungov Gear VR

Samsung Galaxy A8(2018) – Specifikacija proizvoda:

Galaxy A8(2018) Ekran 5,6-inčni FHD+ Super AMOLED,1080×2220 *Ekran se meri dijagonalno, kao puni pravougaonik, pri čemu se ne računaju njegovi zaobljeni uglovi Kamera Prednja: dvostruka kamera 16MP FF (F1.9) + 8MP (F1.9), Zadnja: 16MP PDAF (F1.7) Dimenzije 149,2 x 70,6 x 8,4 mm, 172g AP Osmojezgarni Octa Core (2,2GHz Dual + 1,6GHz Hexa) Memoija 4GB RAM, 32/64GB Baterija 3.000mAh Brzo punjenje / USB Type-C OS Android 7.1.1 Mreža LTE kat. 11 Plaćanje NFC, MST Opcije za povezivanje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, 256QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE do 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, lokacija (GPS, Glonass, BeiDou*)* BeiDou pokrivenost mogla bi biti ograničena. Senzori Akcelerometar, barometar, senzor za otisak prstiju, žiro senzor, geomagnetski senzor, Halov senzor, senzor za blizinu, senzor za RGB svetlost Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM