“Samsung Galaxy: Naša galaksija” – Proces izrade telefona iz ugla robota

Koliko je proces izrade jednog Samsung telefona zanimljivo putovanje i kako sve to izgleda, na najbolji način prikazuje film “Samsung Galaxy: Naša galaksija”. Viđeno očima robota, poprima potpuno novu dimenziju. Putovanje počinje „buđenjem“ robota, potpuno spremnih za rad.

Njihov zadatak u proizvodnom pogonu Samsunga je da pomognu tokom prenosa komponenti telefona iz jednog proizvodnog procesa u drugi. Zaposleni u pogonu sаstаvljаju i pregledаju komponente do zаvršne inspekcije.

Film priča jednu izuzetnu priču – o posvećenosti kompanije Samsung detaljima i harmoniji koja postoji između ljudi i napredne tehnologije, kao što prenosi filozofiju brenda i moto “Do what you can’t”, odnosno “Uradi ono što ne možeš“. Kompanija Samsung upravo napravi ono što se ne može napraviti kako bi korisnici uradili ono što je nemoguće uraditi.

