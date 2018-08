Samsung Galaxy Note9 stigao u Srbiju

Potpuno nova S Pen olovka sa Bluetooth-om, snažna baterija od 4000 mAh za celodnevni intenzivni rad, dovoljno memorije na telefonu za sve što je potrebno čuvati, vrhunski procesor projektovan za velike brzine, najinteligentnija kamera i beskonačni ekran od 6,4 inča – dovoljno je reći Samsung Galaxy Note9 je stigao na srpsko tržište.

Ovaj supermoćni telefon u Srbiji je u prodaji od 24. avgusta, u ponoćno crnoj, ljubičastoj i okeansko plavoj boji s jedinstvenom žutom S Pen olovkom, kod svih ovlašćenih maloprodajnih partnera i operatora. Takođe, kupci Galaxy Note9 uređaja kod Samsung partnera u pretprodaji mogu ostvariti dodatnu uštedu prilikom otkupa starog telefona za novi Galaxy.

„Galaxy Note9 novi je član naše serije koja iz godine u godinu podiže lestvicu kada je reč o performansama i inovativnim tehnologijama kod pametnih telefona. Upravo ovaj uređaj poseduje niz impresivnih funkcija koje korisnicima pomažu da izvuku najviše od svega što rade”, rekao je Hojun Hwang, predsednik Uprave regionalnog predstavništva Samsung.

Obožavaoci Note uređaja su Samsungovi najverniji korisnici. Galaxy Note9 je jedini telefon koji može da drži korak sa njihovim užurbanim životima, koji im nudi najviše na polju rada i zabave.

“Ljudi se oslanjaju na svoje pametne telefone za skoro sve što rade. Potreban im je uređaj koji ih neće izneveriti, koji je uz njih bez obzira na to da li im je potreban u poslovnom ili privatnom segmentu života. Galaxy Note9 je upravo kreiran da ispunjava sve potrebe korisnika“, naglasio je Milan Vujović, direktor marketinga kompanije Samsung za Adriatik region. „Sa najvećom baterijom ikada na premium Galaxy telefonu, uz dovoljno veliku memoriju, odličnu kameru, vrhunskim procesorom i podrškom za najveće dostupne brzine mreža na tržištima, Galaxy Note9 drži korak sa zahtevnim dnevnim ritmom korisnika“.

Galaxy Note9 ima bateriju od 4000 mAh, najveću ikada na premium Galaxy telefonu. Upravo ovakav kapacitet baterije osigurava celodnevni rad uz samo jedno punjenje. Najnoviji Samsung uređaj ima i dve opcije za internu memoriju – 128 GB ili 512 GB. Uz mogućnost ubacivanja i microSD kartice, može da ponudi i 1TB što je dovoljno mesta za omiljene fotografije, video snimke i aplikacije.

Uređaj ima vrhunski 10nm procesor i podršku za najveće dostupne brzine mreža na tržištima (do 1,2 gigabita u sekundi). Ovo omogućava direktni striming, kao i preuzimanje sa interneta, bez usporavanja uređaja. Takođe, tu je i najbolji sistem za hlađenje sa sistemom razmene toplote između vode i ugljenika koji je razvio Samsung, kao i algoritam na bazi veštačke inteligencije, ugrađen u sam uređaj, koji podešava rad telefona za moćne i stabilne performanse.

S Pen olovka je najprepoznatljivija karakteristika Note serije. Na Note9 uređaju dolazi sa podrškom za Bluetooth povezivanje niske energije. Jednim jednostavnim klikom, sada se može slikati selfi ili grupna fotografija, pustiti ili zaustaviti video snimak. Developeri će, kasnije tokom ove godine, moći i da integrišu nove, napredne BLE funkcije S Pen olovke u svoje aplikacije.

Kamera Galaxy Note9 uređaja je najpametnija Samsungova kamera do sada. Koristi veštačku inteligenciju za određivanje elemenata fotografije, kao što su pozadina i subjekat fotografije. Zatim je automatski klasifikuje u jednu od 20 kategorija, momentalno optimizujući podešavanja za tu fotografiju na osnovu date kategorije. Uz to, Galaxy Note9 obaveštava korisnika ukoliko je fotografija mutna ili je sočivo zaprljano, te korisnik može da snimi novu. Sa jedinstvenom kombinacijom naprednih funkcija veštačke inteligencije i vodećim premium hardverom, kamera ovog uređaja je najbolja na tržištu. Odlikuje je napredna tehnologija za smanjenje šuma i sočivo sa dvostrukom blendom, koje se podešava svetlosnim uslovima poput ljudskog oka. Bez obzira na osvetljenje, kamera daje kristalno bistar snimak.

Galaxy Note9 ima ekran od 6,4 inča, od ivice do ivice, što je najveći ekran na bilo kom Note uređaju ikada. Beskonačni Super AMOLED ekran obezbeđuje doživljaj uživanja u vizuelnim sadržajima u potpunosti. Dopunjuju ga stereo zvučnici, sa podešavanjima kompanije AKG, kao i sa mogućnošću da reprodukuju sadržaj sa Dolby Atmos tehnologijom za savršeno realističan zvuk. YouTube je proglasio Galaxy Note9 za zlatni standard, uređaj koji može da obezbedi najbolji doživljaj uživanja u YouTube sadržajima u svojoj klasi.

Galaxy Note9 takođe donosi iskustvo slično korišćenju PC računara pomoću Samsung DeX rešenja. Korisnici mogu da rade na prezentacijama, da uređuju fotografije, kao i da gledaju svoje omiljene serije, sve to sa svog telefona. Kada se poveže na monitor, Galaxy Note9 može da pokrene virtuelni desktop i čak da služi kao potpuno funkcionalan drugi ekran.

Galaxy Note9 uređaj ima brzo bežično punjenje, IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, kao i servis Samsung Health. Ima biometrijske bezbednosne opcije, kao što su skeniranje otiska prsta, dužice i prepoznavanje lica. Takođe, Galaxy Note9 i SmartThings mogu da se koriste da se kontrolišu povezani uređaji ili da se postigne više posla pomoću personalizovanog, inteligentnog asistenta – Bixby. Kroz partnerstvo sa servisom Spotify, moguće je jednostavno prenošenje i sinhronizacija muzike, plejlista i podkastova između Galaxy Note9, pametnog sata Galaxy Watch i Samsungovih pametnih televizora.

Preporučena maloprodajna cena za Galaxy Note9 u 128-gigabajtnoj varijanti je 123,999 dinara, dok je za 512-gigabajtnu varijantu 153,999 dinara, a dostupan je kod svih ovlašćenih maloprodajnih partnera i kod operatora.

Osim Galaxy Note9, Samsung je premijerno u Srbiji prikazao i Galaxy Watch. Nova generacija pametnog sata će pak u u Srbiji biti dostupna od 21. septembra kod ovlašćenih Samsung partnera. Kupci koji žele da među prvima kupe novi Galaxy Watch, moći će da ga prednaruče od 31. avgusta do 20. septembra. Ovaj uređaj nudi dugo trajanje baterije, opcije za praćenje životnih navika, stresa, sna i personalizovani dizajn. Moguće ga je uklopiti u svaki stil, jer dolazi u tri nove boje, u srebrnoj, ponoćno crnoj i boji starog zlata.

Samsung Galaxy Watch biće dostupan po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 39,999 za 46-milimetarsku verziju, odnosno 37,499 za 42-milimetarsku verziju, u ponudi operatera Telenor i Vip, kao i maloprodajnih partnera Gigatron, Positive Line, Repromarket i Tehnomanija.

Više informacija o Samsung Galaxy Note9 i Samsung Galaxy Watch dostupno je na stranicama www.samsung.com/rs.