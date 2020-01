Samsung Galaxy S10 i Note10

U rastućoj industriji pametnih telefona, novi modeli izlaze svakog meseca, međutim samo oni najkvalitetniji uspeju da privuku pažnju i da svojim performansama zasluže poverenje korisnika. Samsung Galaxy S10 i Galaxy Note10 serije uređaja su upravo takvi modeli, koji su se tokom protekle godine vrhunskim kvalitetom istakli u polju softvera, hardvera i dizajna.

Vizuelno upečatljivi Quad HD+ AMOLED Infinity-O displej na Galaxy S10+ modelu, osigurao je ovom telefonu sigurno mesto na mnogobrojnim top listama najboljih pametnih telefona za 2019. godinu, dok je DisplayMate, kompanija koja se bavi testiranjem uređaja, Galaxy S10 ocenio najvišom A+ ocenom ikada. U nezavisnoj analizi najboljih pametnih telefona koju je sprovelo poznato britansko udruženje potrošača Which? Galaxy S10 5G je zauzeo prvo mesto, dok su posle njega pozicionirani Galaxy Note 10+ 5G i Galaxy S10+, kao jedini modeli ocenjeni sa više od 90 odsto. Takođe, svi uređaji iz Galaxy S10 i Note10 serije označeni su titulom Best buy koju ovo udruženje dodeljuje za odličan kvalitet i vrhunske performanse u skladu sa cenom.

I za Galaxy Note10+ prošla godina je bila izuzetno dobra. Kamera profesionalnog ranga koja korisnicima omogućava da snimaju video sadržaje i fotografije kao nikada pre, definitivno je ostavila bez daha sve koji su je isprobali. Od strane prestižnog, svetski priznatog sajta za testiranje pametnih telefona DxO Mark, Galaxy Note10+ 5G je proglašen za telefon sa najboljom prednjom kamerom, kao i sa najboljom ultra-širokom kamerom. U komparativnom testu četiri najpopularnija modela pametnih telefona, ovaj flagship uređaj odneo je titulu najbolje kamere u ultra-širokoj kategoriji. DisplayMate je modelu Note10+ 5G dodelio i nagradu Najbolji displej pametnog telefona. Korisnici, mediji i stručna javnost su se složili da funkcionalnost i beskrajne mogućnosti koje Note10 serija pruža svojom kamerom, S Pen olovkom, odličnim displejom i korisnim aplikacijama, ovu seriju telefona čine besprekornom.

Domaća javnost je takođe pokazala veliko interesovanje za ove modele, posebno za Galaxy S10 seriju zahvaljujući čijoj prodaji je Samsung na našem tržištu ostvario izuzetne rezultate tokom 2019. godine. Stručni mediji su prepoznali Samsung flagship uređaje kao pametne telefone koji su mnogo više od jednostavnog sredstva za komunikaciju, pa je uticajni IT internet portal Benchmark.rs Galaxy Note10+ proglasio telefonom godine, koji „ima sve“, počevši od vrhunskog AMOLED ekrana i izdržljive baterije, sve do odličnih performansi koje nemaju konkurenciju. Takođe, list sa višedecenijskom tradicijom PC Press, je Galaxy S10 nagradio priznanjem Izbor urednika, njihovom najznačajnijom nagradom, budući da je telefon prepoznat kao spoj izuzetnih softverskih performansi, odlične kamere i vrhunskog dizajna, što ga čini sjajnim za svakodnevne potrebe korisnika.

Kompanija Samsung je oduvek bila predvodnik u inovacijama i uvođenju najsavremenijih tehnologija kod svojih uređaja, što se jasno videlo tokom prošle godine na primerima S10 i Note10 serija, ali i kroz Fold, prvi preklopivi pametni telefon, A80, model sa rotirajućim sistemom kamere, ili pak S10 5G sa podrškom za 5G mrežu.