Samsung Galaxy S10 linija uredjaja belezi rekordnu pretprodaju

Prodaja najnovijih uređaja kompanije Samsung, Galaxy S10e, S10 i S10+ je počela u više od 70 zemalja širom sveta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Indiju, Kinu i celu Evropu, a do kraja meseca uređaji će biti dostupni na oko 130 tržišta. Samo tokom prednaručivanja zabeležena je prodaja veća u odnosu na bilo koji drugi Samsung pametni telefon koji se može kupiti u Evropi, u periodu kraćem nego ikada.

Uređaji su u pretprodaji u našem regionu ostvarili za više od 40 odsto bolji rezultat u odnosu na Galaxy S9. Samsung Galaxy S10+ je u Evropi ostvario više od polovine prodaje, pokazujući rastući trend da se potrošači opredeljuju za telefone visokih performansi. Prizma crna je i dalje najpopularnija boja po izboru, što čini skoro 50% ukupne S10 prodaje.

U Srbiji će ovi uređaji moći da se kupe po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 94,999 dinara za Galaxy S10e, 109,999 za Galaxy S10 od 128 GB i 143,999 dinara za Galaxy S10 od 512 GB, kao i 124,999 dinara za Galaxy S10+ od 128 GB, 154,999 za Galaxy S10+ od 512GB, odnosno 198,999 dinara za Galaxy S10+ od 1TB memorije, kod svih ovlašćenih partnera i kod operatora. Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e će biti dostupni u bojama prizma crna, prizma bela, prizma zelena, prizma plava i jarko žuta, a Galaxy S10+ i u dva sasvim nova, premium modela: porcelansko crna i porcelansko bela. Zbog velikog interesovanja i potražnje, uređaji određenih boja i memorijskog prostora biće dostupni sa malim zakašnjenjem.

Svaki od ova tri uređaja donosi revolucionarne inovacije u oblasti ekrana, kamere i inteligentnih performansi. Uređaji imaju prvi dinamički AMOLED ekran, sa HDR10+ sertifikatom, za živopisno jarke boje i izvanredni kontrastni odnos za još dublje crne nijanse i još svetlije bele nijanse. U ekranu se nalazi prvi ikada ultrazvučni skener otiska prsta koji čita 3D konture palca. U okviru jedinstvenog Infinity-O-Display je smešten niz senzora i tehnologija za kameru, pa korisnik ima na raspolaganju maksimalnu površinu ekrana, od ivice do ivice.

Prvi put u S seriji kamera stiže sa ultraširokim objektivom, što pruža mogućnost slikanja u vidnom polju od 123 stepena. Uz ultraširoku kameru, tu su još telefoto i širokougaona kamera. Galaxy S10+ ima tri zadnje i dve prednje kamere, Galaxy S10 tri zadnje i jednu prednju kameru, dok Galaxy S10e stiže sa dve zadnje i jednom prednjom kamerom. Dvostruka blenda, instalirana na zadnjoj širokougaonoj kameri, prilagođava i optimizuje osvetljenje podržavajući režime F1,5 i F2,4. I prednja i zadnja kamera mogu da snimaju do UHD kvaliteta, a prvi put u ovoj industriji zadnja kamera nudi snimanje u HDR10+ kvalitetu.

Novi AI softver automatski optimizuje bateriju, procesor, RAM memoriju pa čak i temperaturu uređaja na osnovu toga kako se koristi telefon. Uz Wireless PowerShare, funkciju bežičnog reverzibilnog punjenja, moguće je lako punjenje pametnih telefona sa Qi sertifikatom, čak i kompatibilnih nosivih uređaja. Ujedno, uređaj može da se puni i sam, ali da puni i druge uređaje dok je na običnom punjaču. Galaxy S10 ima i inteligentni Wi-Fi, podržava novi Wi-Fi 6 standard, brzo bezično punjenje 2.0 uz pomoću koga se Galaxy S10 puni 29% brže od Note9 i 33% odsto brže u poređenju sa S9 uređajem. Tu su jošpametni Bixby koji automatizuje navike i obezbeđuje personalizovane preporuke, otpornost na vodu i prašinu u skladu sa standardom IP68, Samsung Health i Samsung DeX.