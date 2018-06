Samsung Galaxy S9 i S9+ u zlatnoj boji

Kompanija Samsung najavila je dostupnost Galaxy S9 i S9+ u novoj, zlatnoj boji (Sunrise Gold) na srpskom tržištu. Uređaji su u novoj boji dostupni od polovine juna, u Telekomu Srbija i Positive Line, kao i kod maloprodajnih partnera i u Samsung Experience radnji. Takođe, posebna edicija u titanijum sivoj boji, kapaciteta 256GB, dostupna je u Telenoru.

„Ljudi žele da izraze sebe, svoj stil i osobenost kroz tehnologiju. U tom smislu, boja je veliki deo te personalizacije”, rekla je Younghee Lee, direktorka marketinga i izvršna potpredsednica kompanije Samsung Electronics. „Novo izdanje deo je šire ponude boja za Galaxy S9 i S9+ koje svojim živopisnim stilovima podstiču i moderne i klasične osećaje“.

Zlatni Samsung Galaxy S9 i S9+ prvi su uređaji kompanije koji poseduju završni satenski sjaj koji obavija telefon u mirnom sjaju i svetlucavosti. Nova boja stvara osećaj i treperenja i mirnoće. Ova sofisticirana završna obrada razvijena je kako bi bila privlačna korisnicima koji cene stilski dodir visoke mode i urbanog dizajna kod mobilnog uređaja.

Samsung Galaxy S9 and S9+ dolaze sa redizajniranom kamerom koja ima Super Speed Dual Pixel senzor sa posvećenom snagom obrade i memorijom za visoki kvalitet slike, Super Slow-mo opcijom, kamerom za snimanje pri slabom osvetljenju sa dvostrukim objektivom blende, AR Emotikonima i integrisanom Bixby platformom.

Ovi pametni telefoni nude premium iskustvo zvuka sa stereo AKG zvučnicima i Dolby Atmos podrškom, sa efektom zvuka od 360 stepeni. Takođe, imaju opcije koje korisnici vole i očekuju od Galaxy S9 i S9+ uređaja, uključujući: skener dužice oka i otiska prsta, prepoznavanje lica, poboljšanu tehnologiju dubinskog učenja i inteligentno skeniranje, IP68 otpornost na vodu i prašinu, kao i opcije brzog i bežičnog punjenja.