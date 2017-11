Samsung Galaxy Tab A od 8 inča

Kompanija Samsung predstavila je Galaxy Tab A, pametni tablet od 8.0 inča, za svakodnevnu upotrebu dizajniran za celu porodicu. Dizajn ovog tableta zasniva se na nasleđu Galaxy-ja, uz prefinjen izgled i elegantno metalno telo sa glatkim i zaobljenim ivicama što olakšava držanje. Ima dugotrajnu bateriju, odličan displej koji izgleda dobro na bilo kakvom svetlu i povećanu memoriju uz mogućnost proširenog čuvanja podataka.

„U Samsungu nastavljamo da radimo na smislenim inovacijama koje će zadovoljiti jedinstvene potrebe naših korisnika“, rekao je Sangsuk Roh, potpredsednik Sektora za poslovanje mobilnim komunikacijama/proizvodnim strategijama tableta u kompaniji Samsung Electronics. „Galaxy Tab A dizajniran je za roditelje i decu. To je tablet koji je jednostavan za korišćenje bilo da ste u pokretu ili ležite na kauču, koji ima dugotrajnu bateriju za korišćenje tokom celog dana“.

Za poboljšanje svakodnevne upotrebljivosti i performansi, Galaxy Tab A je opremljen svetlim i impresivnim ekranom za gledanje omiljenih TV emisija, igranje igara ili surfovanje Internetom čak i pod jakim sunčevim svetlom. Tablet ima i plavi svetlosni filter kao opciju kako bi balansirao svetlost ekrana i smanjio naprezanje očiju, za lakše gledanje sadržaja noću i pri slabom osvetljenju.

Dugotrajna baterija kapaciteta 5000 mAh omogućava korisnicima da gledaju filmove, igraju igrice, šalju e-mailove i još mnogo toga i to sve iz jednog punjenja koje osigurava autonomiju do 14 sati [1]. Sa 16 GB ugrađene memorije i proširivom memorijom do 256 GB[2], Galaxy Tab A omogućava korisniku skladištenje većeg broja aplikacija i sadržaja, bilo kod kuće ili na putu.

Svakodnevni porodični život je izuzetno brz, tako da Galaxy Tab A donosi praktičnost uz novi Home Mode, koji se može konfigurisati tako da prikazuje do tri displeja, pružajući brz pogled na informacije poput vremena, porodičnog kalendara, vremenskih uslova ili fotografija dok se uređaj puni. Svaki član porodice se može logovati uz pomoć Multi User Mode-a kako bi pripremio svoje omiljene postavke i aplikacije. Pomoću Parental Controls, roditelji mogu uvesti ograničenja upotrebe i prilagoditi sadržaj kako bi stvorili zabavnu i sigurnu okolinu za mlađe korisnike. Takođe, korisnici mogu lako videti svoje omiljene aplikacije i sadržaj na prilagođenim Bixby[3] početnim ekranima.

Galaxy Tab A pravi neverovatne fotografije čak i pod slabim osvetljenjem s poboljšanom prednjom kamerom od 5MP F2.2 i zadnjom kamerom od 8MP F1.9, uz novi fleš za jasnije i svetlije fotografije. Interfejsa za kameru Galaxy Tab A je poboljšan i intuitivan, što olakšava snimanje odličnih fotografija iz bilo kog ugla i prebacivanje između načina rada snimanja fotografija ili video zapisa.

Napravljen za celu porodicu, Galaxy Tab A dolazi sa vrelikom ponudom zabavnih sadržaja kao i sadržaja za decu:

Kids Mode karakteristika sadrži igre, video zapise i partnerske sadržaje, uključujući 5000 video zapisa i igara kompanije LEGO Group, kao i tematizovane društvene mreže LEGO® Life app sa ekskluzivnim sadržajem stikera. Galaxy Tab A takođe ima novu aplikaciju za blokiranje kodiranja Crocro Adventure; s ovom aplikacijom deca će moći da uče o blokiranju kodiranja i programiranju putem zabavnih igara učeći vredne logičke veštine razmišljanja. Kids Mode, takođe, ima mogućnosti Value Pack-a tako da korisnici mogu preuzeti vrlo popularne aplikacije kao što su LEGO® Batman: Beyond Gotham, LEGO® Ninjago: Shadow of Ronin, Toca Hair Salon 3 i BRIO World – Railway bez ikakve nadoknade[4].

Optimizovan za igranje ​​s Game Launcher-om Galaxy Tab A pruža poboljšani korisnički interfejs i personalizovano iskustvo igranja, kao i Call i Notification Prevention Mode kako bi se korisnici mogli fokusirati na svoje igre bez prekida.

Galaxy Tab A pruža zabavu za svakoga sa tromesečnim YouTube Red[5] besplatnim testiranjam uz kupovinu.YouTube Red pruža neprekidni doživljaj gledanja bez reklama i oglasa, vanmrežni način rada za gledanje i preuzimanje video zapisa i pristup ekskluzivnim sadržajima kao što su YouTube Red originalni filmovi i serije.