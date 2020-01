Samsung najavio nove modele telefona: Galaxy A71 i Galaxy A51

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. predstavila je dva najnovija člana Galaxy A serije telefona – A71 i A51. Kreirani da pruže neverovatno korisničko iskustvo, ovi inovativni uređaji opremljeni su unapređenim funkcijama: dugotrajnijom baterijom idealnom za korisnike sa užurbanim stilom života; pametnijom kamerom koja omogućava verno beleženje trenutaka i Infinity-O displejem za neometani vizuelni doživljaj.

„Veoma smo uzbuđeni što je uspešni portfolio serije A obogaćen novim modelima. Od lansiranja prošle godine ova serija važi za jednu od najvoljenijih, a novi modeli nastaviće da pružaju inovacije koje korisnici žele i vole”, rekao je DJ Koh, predsednik i izvršni direktor odeljenja za IT i mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics. „Svesni smo da naši korisnici žele uređaje koji izgledaju dobro, traju duže i do detalja beleže svako njihovo iskustvo, a upravo takvi su novi članovi Galaxy A porodice.”

Bolja kamera za bolje iskustvo

Uz pomoć četiri vrhunske kamere – glavne, ultraširoke, Macro i Depth, u kombinaciji sa pametnim funkcijama, Galaxy A71 i Galaxy A51 stvoreni su za beleženje najznačajnijih trenutaka, do najsitnijih detalja i u neverovatno živopisnim bojama.

Glavna kamera od čak 64 megapiksela na Galaxy A71, odnosno 48 megapiksela na modelu Galaxy A51, napraviće izuzetno oštre i živopisne fotografije, bez obzira da li je napolju dan ili noć. Pored toga, sočivo ultraširoke kamere postavljeno je na 123°, pružajući periferni vid identičan ljudskom oku. Ukoliko situacija to zahteva, pametna funkcija kamere automatski će se „prebaciti” na Wide Shot režim. Macro kamera svaki objekat fokusira kristalno jasno, a svi detalji će posebno doći do izražaja korišćenjem Live Focus efekta na Depth kameri.

Video sadržaj visokog kvaliteta

Zahvaljujući funkciji superstabilnosti (Super Steady), snimanje dinamičnih video zapisa sada je itekako moguće. Ova funkcija uspešno eliminiše drhtanje kamere, bilo da je u pokretu objekat koji se snima ili osoba koja drži telefon. Kamera će ostati mirna čak i kada su u pitanju zahtevnije aktivnosti poput trčanja, planinarenja ili jurenja za ljubimcima po dvorištu.

Neometani vizuelni prikaz

Oba modela opremljena su Super AMOLED Infinity-O displejem, veličine 6,7 ili 6,5 inča, koji se prostiru od ivice do ivice telefona. Dinamično iskustvo sada je zagarantovano – korisnici mogu da zaborave na svet oko sebe i gledaju svoju omiljenu emisiju ili utakmicu na jednom od najvećih Samsung mobilnih ekrana do sada.

Duža i bezbrižnija povezanost

Galaxy A71 i Galaxy A51 dolaze sa poboljšanom baterijom kapaciteta od 4,500 mAh, odnosno 4,000 mAh, kao i opcijom brzog punjenja od 25W i 15W, omogućujući duže i bezbrižnije korišćenje telefona tokom celog dana.

Ovi modeli nude pristup Samsung ekosistemu pametnih aplikacija i usluga, uključujući Bixby (Vision, Lens Mode, Routines), Samsung Pay i Samsung Health. Osim toga, zaštićeni su sigurnosnim sistemom Samsung Knox.