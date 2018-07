Samsung nudi olakšice za vangarantne popravke telefona

Kompanija Samsung najavila je da će korisnici flegšip uređaja u Srbiji moći da povoljnije zamene ekran, ukoliko je potrebna vangarantna popravka. Cilj je da se korisnicima omogući rešavanje najčešćih problema i pomogne im se oko popravki ekrana, sa popustom od oko 2.360 do oko 3.540 dinara. Tačnije, promocija uključuje subvencionisanu popravku fizičkog oštećenja ekrana u okviru garantnog roka od dve godine, kao i bilo kakvo oštećenje ekrana nakon isteka garantnog roka.

“Sigurnost, zadovoljstvo i briga o korisnicima su oduvek prioriteti kompanije Samsung. Trudimo se da brinemo o potrebama naših kupaca i pružimo im kvalitetnu uslugu. Neovlašćene popravke naših telefona mogu napraviti veliki problem ili čak stvoriti novi, te na taj način pokvariti ukupno korisničko iskustvo i zadovoljstvo. Želimo da naši kupci budu sigurni i oslone se na našu podršku, čak i u slučajevima kada nehotice slome svoj telefon. Ovim želimo da im pružimo najbolju moguću podršku, čineći ih bezbednim, jer će sa sigurnošću znati da dobijaju naše ovlašćene delove, kao i da će njihovi uređaji funkcionisati kao potpuno novi”, rekao je Min Ho Bae, direktor Korisničkog servisa kompanije Samsung za Adriatik region.

Cene sa popustom za vangarantne popravke popravke telefona, odnose se na Galaxy S7 edge, Galaxy S8 i S8+, Galaxy Note8 i Galaxy S9 i S9+ uređaje. Usluga i popust za navedene uređaje biće mogući kod 12 regionalnih ovlašćenih servisnih partnera kompanije Samsung. U Srbiji je usluga dostupna od 1. jula do 31. decembra, kod partnera Promobi i Begram.