Samsung otkrio inovacije u oblasti veštačke inteligencije, interneta stvari i mobilnog korisničkog iskustva

Samsung Electronics Co., Ltd, predstavio je nove moćne alate za razvojne programe svojih platformi Bixby i SmartThings, kao i nova moćna iskustva sa One UI (novi korisnički interfejs) i Infinity Flex displejem. Kako bi učinio povezani život stvarnim, Samsung je olakšao developerima da brzo izrade, lansiraju ali i nadograđuju nova rešenja, za milione uređaja u svetu.

“Postigli smo značajan napredak u oblastima AI i IoT, što će biti od ključnog značaja za ostvarenje naše vizije povezanog života”, izjavio je DJ Koh, predsednik i generalni direktor Odeljka za IT i mobilne komunikacije kompanije Samsung Electronics. “Napredak koji smo postigli sa platformama Bixby i SmartThings otvara novo poglavlje u kome će proizvodi i usluge trećih lica biti integrisani u AI i IoT platforme”.

“Takođe, pametni uređaji sa savitljivim ekranom postavljaju temelje za novu vrstu mobilnog iskustva. Uzbuđeni smo što ćemo moći da sarađujemo sa developerima na ovoj platformi, kako bismo stvorili novu vrednost za naše korisnike. Jedva čekamo da vidimo gde će nas odvesti tehnologija i saradnja”.

Izgradnja nadogradive platforme za veštačku inteligenciju

Bixby je počeo kao inteligentni interfejs, praktičan način da ostvarite glasovnu interakciju sa svojim telefonom. Sada ga Samsung razvija u merljivu platformu za veštačku inteligenciju koja podržava različite proizvode i usluge u životu korisnika. Na konferenciji SDC 2018, Samsung je otkrio nove načine koji programerima omogućuju da većem broju korisnika pruže iskustvo ličnog asistenta koje je prirodnije, ličnije i korisnije.

Kako bi developerima bilo lakše da nadograđuju servise koji koriste Bixby platformu, Samsung uvodi Bixby Developer Studio. Ovaj skup alata obezbeđuje intuitivan način da developeri i partneri uključe veštačku inteligenciju u veći broj usluga i uređaja. Developeri će lako moći da izrađuju Bixby kapsule – funkcije ili usluge koji su kreirani posebno za Bixby – te da ih postave na Bixby Marketplace prodavnicu gde će biti lako dostupni korisnicima. Bixby platforma će omogućiti developerima da lako prilagode svoje kapsule kako za pametne telefone i televizore, tako i za kućne uređaje i druge proizvode širom Samsungovog ekosistema.

Samsung posvećeno radi na tome da se Bixby platforma proširi na pet novih jezika u toku narednih meseci, uključujući britanski engleski, francuski, nemački, italijanski i španski.

Obezbediti povezan način života za sve

Samsungova vizija povezanog života zasnovana je na otvorenom ekosistemu interneta stvari (IoT) koji obuhvata sve veći broj uređaja povezanih na jednu platformu. Dostupna na više od 200 tržišta širom sveta, platforma SmartThings obezbeđuje doživljaj povezanosti u jednoj aplikaciji, kojom IoT izlazi van pametnog doma, u automobil, kancelariju ili bilo gde.

Kako bi developerima učinio spajanje uređaja i usluga na platformi SmartThings bržim i jednostavnijim, u redizajniranom SmartThings Developer Workspaceu očekuje ih novi paket alata koji uključuju SmartThings Cloud Connector, SmartThings Device Kit i SmartThings Hub Connector. Developeri sada mogu graditi i pokretati aplikacije na platformi, kao i lako integrisati Zigbee i Z-Wave uređaje.

Uz to, unapređeni program izdavanja sertifikata o kompatibilnosti sa SmartThings platformom, Works With SmartThings (WWST) daje developerima direktan pristup stručnjacima i resursima za SmartThings platformu. WWST obezbeđuje da uređaji i servisi budu u potpunosti optimizovani za ovu platformu kako bi potrošači mogli da je koriste na najbolji mogući način.

Lideri korisničkog iskustva i inovacija u oblasti ekrana

Samsung je predstavio i novi intuitivni dizajn interfejsa nazvan One UI. On se odlikuje čistim linijama i minimalističkim dizajnom, u kome je najvažniji sadržaj na donjoj polovini ekrana – što znači da je upotreba jednom rukom prirodnija i udobnija. Ovo korisničko iskustvo je redizajnirano kako bi se smanjio broj detalja koji odvlače pažnju i olakšalo korisniku da se bolje koncentriše i brže kreće kroz opcije svog telefona.

Samsung nastavlja da stvara inovacije kada su u pitanju ekrani koje su omogućile da se razvije revolucionarni – savitljivi ekran za pametne telefone. Infinity Flex Display, u kombinaciji sa korisničkim interfejsom One UI, donosi novo korisničko iskustvo za upotrebu mobilnih telefona i omogućava korisnicima da rade stvari koje ne bi mogli sa običnim pametnim telefonom. Korisnici sada mogu da imaju sve prednosti oba sveta: kompaktan pametni telefon koji se otvara, otkrivajući veći ekran za rad na više aplikacija istovremeno i gledanje sadržaja. Korisnik lako upotrebljava aplikacije, jer se sadržaj sa manjeg ekrana prenosi na veći ekran čim se telefon otvori. Uz to, korisnici mogu da pretražuju, gledaju, povezuju se i rade na više zadataka istovremeno bez gubitka vremena, jer je moguće istovremeno raditi na tri aktivne aplikacije na većem ekranu.

Kako je Infinity Flex Display platforma sledeće generacije, Samsung poziva developere da u ovom poduhvatu učestvuju od početka. Samsung će tesno sarađivati sa Guglom i Android razvojnom zajednicom, kako bi maksimalno iskoristio potencijal novog formata uređaja i omogućio pravo iskustvo za korisnike savitljivog telefona.