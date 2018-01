Samsung predstavio Galaxy A8(2018)

Najnoviji telefon iz Samsung Galaxy A serije, A8(2018), predstavljen je i u Srbiji, a u prodaju kreće od sutra, po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 61.990 dinara. Kupci će moći da biraju između crne, orhideja sive i zlatne boje, a dostupan je u prodavnicama partnera Comtrade Shop, Gigatron, Positive Line, Roaming i Tehnomanija. Takođe, od sledeće nedelje biće u ponudi atraktivnih tarifa operatora Telenor i Vip mobile već od jednog dinara, a od polovine februara i u ponudi MTS-a.

Praktičan i elegantan, Samsung Galaxy A8(2018) “nasledio” je neke od funkcija sa premium modela. Ima veliki beskonačni ekran, prvu dvostruku prednju kameru sa Live Focusom i jednostavan je za upotrebu.

“Svakodnevno smo posvećeni tome da ispunimo potrebe naših korisnika. Galaxy A8 je upravo proizvod te posvećenosti, ali i naše želje da potrošačima pružimo veći izbor kada je o pametnim telefonima reč. Ova serija je interesantna pripadnicima mlađe populacije, koji vole popularne selfije. To je jedan od razloga što smo kameru dodatno unapredili”, rekao je Milan Vujović, direktor marketinga kompanije Samsung za Adriatik region.

“Međutim, ovaj telefon svakako će ispuniti sve kriteriijume i drugih privatnih ali i poslovnih korisnika, jer ima brojne dodatne funkcije praktične za svakodnevnu upotrebu. Na ovaj način korisnici uz premium dizajn, dobijaju uređaj koji poseduje i funkcije karakteristične za naše najnaprednije telefone“.

Samsung Galaxy A8(2018) ima zadnju kameru od 16 i dvostruku prednju kameru od 16 i osam megapiksela. Uz naprednu funkciju Live Focus, Bokeh efekat se lako može podesiti pre ili nakon fotografisanja, za slike visokog kvaliteta. Uz ovakvu naprednu kameru slike su oštre, čak i u uslovima slabog osvetljenja. Takođe, kamera ima tehnologiju stabilizacije video digitalne slike i dodatnu funkciju “hyperlapse” za snimanje video snimaka koji beleže protok vremena za “pričanje” još dužih priča. Beskonačni ekran uređaja prostire se dalje od okvira telefona sa impresivnom razmerom od 18,5:9. Tako se scene vide preko celog ekrana i dobija se ultimativni bioskopski doživljaj.

Zakrivljenost stakla sa prednje i zadnje strane, dodatno unapređuje ovaj veliki ekran. Uređaj ima elegantni okvir od stakla i metala i glatke krivine, te udobno leži u ruci i čini gledanje sadržaja na telefonu još lakšim. Uz Always On Display opciju informacije se mogu videti i bez otključavanja telefona. Galaxy A8(2018) otporan je na vodu i prašinu prema standardu IP68, podržava microSD kartice za proširenje kapaciteta memorije i čuvanje podataka čak do 256 GB, a i prvi je uređaj u A seriji koji podržava Samsungov Gear VR.