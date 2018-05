Samsung predstavio pametne telefone Galaxy A6 i A6+

Kompanija Samsung predstavila je Galaxy A6 i A6+, pametne telefone koji kombinuju praktičnost i moderan dizajn, s naprednom kamerom za još ličniji način izražavanja.

Sa snažnom prednjom i zadnjom kamerom, elegantnim vrhunskim dizajnom i zaštitnim znakom kompanije Samsung, beskrajnim ekranom, nova Galaxy A serija dostupna je u tri elegantne boje – crnoj, zlatnoj i boji lavande .

„Nas vodi predanost stvaranju najboljih pametnih telefona za naše korisnike, pri čemu želimo da ispunimo i njihove praktične potrebe“, rekao je Junho Park, potpredsednik globalnog planiranja proizvoda u Poslovnom odeljenju mobilnih komunikacija kompanije Samsung Electronics. „Kombinovanje svakodnevne praktičnosti sa impresivnom kamerom koja korisnicima omogućava snimanje, prilagođavanje i deljenje trenutaka na način koji najbolje pokazuje njihovu jedinstvenost, nasleđe su naše kompanije na kojoj se temelje Galaxy A6 i A6+“.

Zahvaljujući snažnoj prednjoj i zadnjoj kameri, Galaxy A6 i A6+ idealni su za pravljenje odličnih fotografija ili selfija, u bilo kojem trenutku. Sa prilagodljivim prednjim LED flashom korisnici Galaxy A6 i A6+ mogu i danju i noću snimati selfije. Objektivima s malim otvorom blende na zadnjoj kameri, korisnici mogu praviti oštre i jasne fotografije pri slabom osvetljenju, uz fenomenalan kvalitet fotografije bez obzira na doba dana.

Dvostruka kamera na Galaxy A6+ uz opciju Live Focus dodatno poboljšava kvalitet fotografije, jer korisnici mogu kontrolisati dubinsko polje i bokeh efekt pre ili čak nakon snimanja. Svoje fotografije korisnici mogu obogatiti jedinstvenim obrascima zamućenih pozadina uz pomoć raznih oblika, uključujući srca, zvezde i mnogo toga još.

Tokom gledanja filmova, slušanja muzike i ostalih aktivnosti gde je važan zvuk, zahvaljujući zvučnicima koje podržava Dolby Atmos optimizovani audio sastav , korisnici mogu doživeti bogatije surround iskustvo. Galaxy A6 i A6+ pružaju pun spektar zvuka, od visokih do nižih tonova, s izuzetnom jasnoćom i pravim detaljima za snažnije i najmoćnije iskustvo uživanja u zvuku. Korisnici mogu izabrati uključivanje Dolby Atmos efekta kako bi svoje audio iskustvo pretvorili u zvuk koji kao da lebdi oko njih.

Galaxy A6 i A6+ imaju beskrajni ekran, bez okvira s impresivnim odnosom od 18.5:9 . Nežne krivine i metalni dizajn osiguravaju poboljšanu izdržljivost i udobno držanje u ruci.

Dizajnirani za praktičnu i svakodnevnu upotrebu, Galaxy A6 i A6+ pametni telefoni integrišu nekoliko popularnih karakteristika Samsung telefona. Zahvaljujući opciji prepoznavanja lica i skeniranja otisaka prstiju, telefoni se brže i jednostavnije otključavaju.

Zahvaljujući App Pair opciji, oba uređaja omogućavaju brz i jednostavan multitasking kao i uparivanje dve aplikacije. Uz Always on Display korisnici mogu dobiti informacije na prvi pogled bez otključavanja telefona čime se štedi vreme i baterija.

Takođe, Galaxy A6 i A6+ podržavaju Bixby Vision, Home i Reminder. Bixby može pomoći korisnicima kod ispunjavanja niza svakodnevnih zadataka, čineći Galaxy A6 i A6+ pametnijima i korisnijima. Uz uključen Samsung Pay , korisnici će uvek imati novčanik uz sebe. Podržavajući Near Field Communication (NFC), Galaxy A6 i A6+ mogu se koristiti bilo kuda gde možete prisloniti kreditnu ili debitnu karticu. Svaka transakcija putem Samsung Paya je sigurna i vrlo jednostavna.

Telefoni su dostupni od početka maja i to na odabranim evropskim, azijskim i latinoameričkim tržištima, pre nego što će se pojaviti na tržištima širom Južne Koreje, Afrike i Kine.