Samsung predstavlja novu Galaxy J seriju

Kompanija Samsung Electronics predstavila je novu Galaxy J seriju smartfona. Galaxy J7, J5 i J3 donose korisnicima visoke performanse u metalnom kućištu, sa unapređenom tehnologijom za kamere, rečeno je prilikom predstavljanja.

„Galaxy J serija je jedna od najprodavanijih serija pametnih telefona u Evropi“, rekao je je Pavle Zobundžija, direktor odeljenja telekomunikacija u kompaniji Samsung za Adriatik region.

„Sigurni smo da će unapređeni dizajn, odlična tehnologija za kamere i visoke performanse nove Galaxy J serije nastaviti da privlače postojeće i nove korisnike koji traže prelepo dizajnirane, moćne pametne telefone premium brenda, a sve to po pristupačnoj ceni“.

Galaxy J7 se odlikuje premium metalnim kućištem i super AMOLED ekranom sa punom HD rezolucijom, baterijom većeg kapaciteta i 3GB radne memorije. Ovaj model ima naprednu prednju i zadnju kameru sa rezolucijom od 13 megapiksela.

Zadnja kamera ima i LED blic koji korisnicima pomaže u snimanju jasnih, bistrih fotografija čak i u uslovima slabije osvetljenosti. Kao dodatno poboljšanje u odnosu na prethodnu seriju, Galaxy J7 i J5 imaju i skener otiska prsta.

Nešto kompaktniji Galaxy J5 ima super elegantno, potpuno metalno kućište i super AMOLED ekran pune HD rezolucije, za još bolje iskustvo uživanja u vizuelnim sadržajima.

Sa unapređenom prednjom i zadnjom kamerom od po 13 megapiksela i microSD slotom koji podržava kartice do 256 GB, korisnici lako mogu da snime i čuvaju sadržaj koji im je važan. Brži procesor od 1,6 GHz čini Galaxy J5 moćnijim nego ikad.

Novi Galaxy J3 pametni telefon takođe dolazi sa pretežno metalnim telom, kako bi se uklopio u elegantan dizajn ostalih uređaja u ovoj seriji.

Ovaj model sada ima mogućnost da čuva jednaku količinu podataka kao i J7 i J5 zahvaljujući većem kapacitetu memorije (16 GB) i povećanom radnom memorijom od 2 GB. Uz to, telefon pravi i kvalitetne fotografije, jer ima unapređenu zadnju kameru od 13 megapiksela sa preciznim autofokusom.

U telefon J3 je ugrađena i bezbednosna platforma koja odgovara vojnim bezbednosnim standardima, Samsung Knox, čime se osigurava da se sadržaj u telefonu korisnika čuva u najvećoj mogućoj bezbednosti.