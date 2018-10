Samsung telefoni iz serija A i J – Galaxy A7, Galaxy J6+ i J4+ stigli su na srpsko tržište

Tri nova pametna telefona kompanije Samsung iz serija A i J – Galaxy A7, Galaxy J6+ i J4+ stigli su na srpsko tržište. Uređaji će biti dostupni u slobodnoj prodaji i kod operatora od sledeće nedelje, po veoma konkurentnim cenama.

Galaxy A7 stiže u crnoj, plavoj i zlatnoj boji, po ceni od 41,990 dinara. Galaxy J6+ će biti dostupan u tri boje: crnoj, sivoj i crvenoj za 27,990, dok je Galaxy J4+ u ponudi u crnoj, zlatnoj i ružičastoj boji po ceni od 19,990 dinara. Galaxy J6+ nudi 3GB RAM-a i dostupan je u varijanti od 32GB, a Galaxy J4+ 2GB i dostupan je u varijanti od 16GB. Oba telefona imaju internu memoriju do 512 GB sa microSD karticom.

“Uređaji iz naših srednjih i nižih kategorija oslanjaju se na tradiciju i inovativnosti Galaxy serije, nudeći korisnicima unapređeno iskustvo korišćenja kamere, odličan dizajn, vrhunski ekran i visoke performanse po veoma konkuretnoj ceni”, rekao je Milan Vujović, direktor marketinga u kompaniji Samsung za Adriatik regiju.

Galaxy A7 uređaj ima trostruku kameru, odnosno kameru sa tri objektiva. Prednja kamera od 24MP i podesivi LED blic, omogućuju bistre, čiste selfije u bilo koje doba dana. Uz funkciju Selfie Focus moguće je snimiti selfije sa bokeh (zamućenim) efektom. Ultraširoki objektiv od 8MP, sa uglom od 120 stepeni iste je širine vidnog polja kao i čovekovo oko, što omogućava fotografije širokih kadrova. Uz objektiv od 24MP i objektivom za dubinu, funkcija Live Focus uređaja Galaxy A7 omogućava kontrolu dubine vidnog polja podešavanjem bokeh (zamućenog) efekta.

Objektiv od 24MP automatski propušta više svetlosti, spajajući četiri piksela u jedan kada nema dovoljno svetla. Snimljene fotografije su zato savršene bistrine, kako na jakom svetlu, tako i pri uslovima niske osvetljenosti. Uz pomoć Samsungove inteligentne funkcije, Scene Optimizer, kamera uređaja Galaxy A7 kategoriše predmet fotografije a zatim podešava boju, kontrast i osvetljenost, trenutno optimizujući kvalitet slike. Uređaj ima i prepoznatljiv, beskonačni Super AMOLED displej od 6,0 inča. Galaxy A7 takođe podržava i Dolby Atmos tehnologiju za reporodukciju zvuka. Baterija je 3300mAh, dok je RAM memorija veličine 4GB.

Pomenuti uređaji iz J serije nude vrhunski stil i tehnologiju po veoma pristupačnoj ceni. Infinity displej od 6,0 inča moguće je razdvojiti (split screen opcija), za korišćenje dve aplikacije istovremeno. Velika pažnja posvećena je i kameri. Galaxy J6+ ima dvostruku kameru od 13MP i 5MP, što korisnicima omogućava da snime prirodni efekat zamućenja na fotografijama. Sa funkcijom Live Focus, korisnici mogu podesiti dubinu vidnog polja, pre ili nakon snimanja fotografije, za savršene fotografije.

Oba uređaja imaju veliki otvor blende F1.9 (13 MP) koji propušta više svetlosti za snimanje jasnih, bistrih fotografija, čak i pri uslovima lošeg osvetljenja. Uz to, taster za snimanje fotografije može da se pomera po ekranu i omogućava korisniku da jednostavno fotografiše samo jednom rukom. Oba uređaja imaju integrisan Dolby Atmos koji omogućava reprodukciju živopisnog surround zvuka.