Samsung započinje masovnu proizvodnju 12 Gb LPDDR5 DRAM čipova za premium pametne telefone

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd., svetski lider u oblasti napredne tehnologije memorije, započinje masovnu proizvodnju prvih industrijskih 12 Gb LPDDR5 DRAM čipova, optimizovanih za 5G mrežu i veštačku inteligenciju na pametnim telefonima. U cilju unapređenja premium linije proizvoda u domenu memorije, novi modul dolazi samo pet meseci nakon početka proizvodnje 12GB LPDDR4X čipa, dok je u planu i masovna proizvodnja 12GB LPDDR5 paketa kasnije ovog meseca. Svaki od njih kombinovaće po osam 12Gb čipova, u skladu sa rastućom tražnjom za boljim performansama i kapacitetima od strane vodećih proizvođača pametnih telefona.

„Veoma smo uzbuđeni što ćemo masovnom proizvodnjom 12Gb LPDDR5 čipova baziranih na drugoj generaciji 10-nanometarske klase, podržati lansiranje 5G flagship pametnih telefona za korisnike širom sveta“ rekao je Jung-bae Lee, izvršni potpredsednik DRAM Product & Technology segmenta u kompaniji Samsung Electronics. „Samsung ostaje posvećen razvoju novih tehnologija na polju memorije mobilnih telefona kako bi svojim korisnicima pružio vrhunske performanse i unapređene kapacitete, nastavljajući na taj način da podstiče rast na tržištu premium memorijskih proizvoda”.

Zahvaljujući vodećoj poziciji u industriji i na polju energetske efikasnosti, ovi čipovi omogući će novoj generaciji flagship smartfona da u potpunosti iskoriste potencijale 5G mreže i veštačke inteligencije, poput snimanja Ultra HD (ultra-high-definition) video materijala i mašinskog učenja, uz značajno produženje životnog veka baterije.

Uz brzinu protoka podataka od 5.500 megabita po sekundi (Mbps), 12Gb LPDDR5 je skoro 1,3 puta brži od svog prethodnika (LPDDR4X, čija je brzina bila 4.266Mbps) koji je integrisan u današnje high-end modele pametnih telefona. Ovakvom paketu od 12GB potrebna je samo jedna sekunda za prenos 44GB podataka, što je jednako veličini 12 full-HD filmova (veličine 3,7 GB). Pored ovoga, novi moduli troše do 30 procenata manje energije u odnosu na svoje prethodnike, zahvaljujući redizajniranom strujnom kolu koje poseduje poboljšanu funkciju takta, kao i performanse koje rade sa minimumom energije, čak i prilikom velikih brzina.

Kako bi na najbolji način upravljao proizvodnim kapacitetima, Samsung u zavisnosti od potražnje na globalnom nivou razmatra premeštanje proizvodnje čipa 12Gb LPDDR5 u svoj kampus u Pjongteku (Koreja) sledeće godine. Nakon 12Gb LPDDR5 DRAM mobilnih čipova, očekuje se da sledeće godine bude razvijen i 16Gb LPDDR5 modul u cilju zadržavanja liderske pozicije na svetskom tržištu uređaja za memoriju.