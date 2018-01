Sony otkriva nove selfi pametne telefone: Xperia XA2 i Xperia XA2 Ultra

Sony Mobile Communications (“Sony Mobile”) danas je predstavio Xperia XA2 i Xperia XA2 Ultra – poslednje prinove njihovoj super popularnoj liniji srednjeg cenovnog ranga, sa Sony tehnologijama kamere, elegantnim dizajnom i snažnim performansama.

“Naša strategija za proizvode srednjeg cenovnog ranga počela je kao uzbudljiva nova ideja, sa osnovnim ciljem uvođenja odvažnih tehnologija u ovaj deo tržišta, na najpristupačniji mogući način”, rekao je Hideyuki Furumi, zamenik izvršnog direktora, Odeljenje za globalnu prodaju i marketing, u Sony Mobile Communications-u. “Xperia XA2 i XA2 Ultra ne kaskaju za ostalima, sa naprednom tehnologijom prednje kamere, prvi put primenjene u našoj vodećoj XZ liniji. Planiramo da 2018. godina bude godina otkrovenja, i radujemo se prikazivanju daljih inovacija kroz ceo Xperia portfolio tokom nadolazećih meseci.”

Xperia XA2 – snimite lepotu života sa sofisticiranim Sony tehnologijama kamere u elegantnom i bezgraničnom dizajnu.

Moćna zadnja kamera sa 23MP Xperia XA2 pametnog telefona, sadrži Sony-jev veliki 1/2.3-inčni Exmor RSTM senzor slike za mobilne telefone, sa ISO 12800 osetljivošću za jasne fotografije pri slabom osvetljenju.

Poseduje mogućnost 4K snimanja, omogućavajući vam da stvarate sa punim bojama i jasnoćom – 120fps slow motion snimanje videa je takođe uključeno radi dramatizacije akcije i pokreta. Tu je i super širokougaona prednja kamera sa uglom gledanja od 120° i 8MP, pa više vaših prijatelja i okoline staje u selfi kadar.

5.2-inčni Full HD ekran je svetliji, oštriji i sa više boja – savršeno je uklopljen u bezgranični dizajn, dovodeći ekran tačno do ivice. Stvoren je i da traje sa jakim i izdrživim Corning® Gorilla® Glass staklom.

Otključavanje je jednostavno sa senzorom za otisak prsta, integrisanim u glatku metalinu površinu sa zadnje strane koji reaguje na jedan dodir. Xperia XA2 je načinjena od anodiziranog aluminijuma sa strane, i sa završnicom dijamntskog reza sa gornje i donje strane, naglašavajući industrijsku lepotu metala. Predstavlja evoluciju prepoznatljive Xperia ,,zaobljene površine’’, sa glatkim zakrivljenjem ekrana i simetričnim rasporedom za elegantan izgled i udoban osećaj.

3,300 mAh baterija visokog kapaciteta i Qualcomm® SnapdragonTM 630 mobilna platforma, omogućavaju vam da radite duže ono što volite sa fluidnim i brzim performansama. Kao i Sony tehnologije pametnog punjenja; Smart Stamina režim produžava korišćenje tokom dana, sa Battery Care i Qnovo adaptivnim punjenjem, osiguravaju da baterija tokom vremena duže ostane zdrava. Brzo punjenje takođe obezbeđuje sate snage sa samo nekoliko minuta punjenja (zahteva Quick Charger UCH12W).

Xperia XA2 će biti dostupan sa Single SIM i Dual SIM (na određenim tržištima), u četiri osvežavajuće boje: Srebrna, Crna, Plava i Roze.

Xperia XA2 Ultra je najnoviji pametni telefon sa dve prednje kamere

Specijalno namenjena snimanju selfi fotografija, Xperia XA2 Ultra poseduje jednu kameru od 16MP sa funkcijom optičke stabilizacije slike, i drugu kameru od 8MP sa širokougaonim objektivom od 120°. Obe kamere poseduju prednji blic, i snimaju jasne kadrove u zavisnosti od osvetljenja i okruženja, i pružaju mogućnost obuhvatanja većeg broja ljudi u jednom snimku.

Prednja kamera od 23MP je potpuno ista kao i kod Xperia XA2 modela. Korišćen je 1/2.3-inčni Exmor RSTM senzor, sa ISO 12800 osetljivošću na svetlost za snimanje u uslovima lošeg osvetljenja. Opcija snimanja 4K video sadržaja i usporenog snimka sa 120fps vam daje mogućnost da ovekovečite vama važne trenutke.

Njegov 6-inčni Full HD ekran prikazuje veliki raspon boja i poseduje ugrađeno Corning® Gorilla® Glass zaštitno staklo. Zajedno sa hardverom, savršeno se uklapa u celokupni dizajn bez ivica, što ga čini skoro neprimetnim.

Kao i kod Xperia XA2 modela, otključavanje ekrana je olakšano zahvaljujući prednjem senzoru za prepoznavanje otiska prsta. „Loop dizajn“ se sastoji od aluminijumske zaštite sa strane i prepoznatljive brušene ručne završnice sa gornje i donje strane.

Baterija visokog kapaciteta od 3,580 mAh pruža mogućnost dužeg korišćenja uređaja, a intuitivna tehnologija punjenja reguliše napon i kontorliše ciklus punjenja što produžava životni vek baterije. Qualcomm® SnapdragonTM procesor obezbeđuje odlične perormanse i brži multitasking. Tehnologija brzog punjenja za samo nekoliko minuta punjenja osigurava nekoliko sati nesmetanog rada (samo uz Quick Charger UCH12W).

Xperia XA2 Ultra će biti dostupna u varijantama sa jednom i dve SIM kartice (samo u određenim zemljama), u četiri moderne boje: Srebrna, Crna, Plava i Zlatna.

HD ekran od 5.5-inča pruža mogućnost pravog uživanja u video sadržajima, pretragu interneta i pregled društvenih mreža.

Snaga baterije od 3,300 mAh vam omogućava da duže vremena provedete radeći ono što volite, a intuitivna tehnologija punjenja garantuje duži životni vek baterije.

Prednja kamera je širokougaona, sa uglom gledanja od 120° i 8MP, specijalno je napravljena za snimanje selfi slika, dok zadnja kamera od 13MP i F2.0 blendom pravi fotografije zadivljujućeg kvaliteta.

Xperia L2 će biti dostupna u verzijama sa jednom i dve SIM kartice (u odredjenim zemljama) i tri boje: Crna, Zlatna i Roze, od kojih je svaka izrađena od posebnog reflektujućeg materijala, što upotpunjuje celokupni “loop dizajn”. Zahvaljujući prednjem senzoru, ekran se otključava samo jednim dodirom prsta.

Potpuno novi kreativni dodaci za Xperia pametne telefone

Zajedno sa Xperia XA2 i Xperia XA2 Ultra u crnoj i srebrnoj boji, stižu i zaštitne kožne futrole (Style Cover Stands) sa postoljem u istim bojama. Spajajući stil i funkcionalnost, futrole mogu služiti kao postolje za gledanje video sadržaja, i automatski, kada je poklopac zatvoren prebacuju uređaj na pauza režim ili režim spavanja.

Nove In-ear slušalice Mono Bluetooth® Headset MBH22 odlikuje prefinjen dizajn i visoki kvalitet izrade. Obezbeđuju do 6 sati razgovora, a uz Google Assistant aplikaciju možete birati pesme ili obavljati druge zadatke.

Xperia XA2 i Xperia XA2 Ultra će imati 8.0 OreoTM operativni sistem, dok je operativni sistem na Xperia L2 modelu Android 7.1.1 Nougat. Svi telefoni će biti dostupni na globalnom tržištu od januara 2018. godine, dok će XA2 i XA2 Ultra u Srbiji biti dostupni od februara, a L2 od aprila 2018. godine.