Sony Xperia 1 je prvi 4K OLED pametni telefon

Sony Mobile Communications („Sony Mobile“) redefiniše svoju viziju pametnih telefona najnovijim top modelom Xperia 1 koji donosi već dobro poznat Sony profesionalni ekran i video tehnologije uklopljene u prelep, elegantan i moćan pametni telefon.

„Predstavljamo novu viziju našeg Xperia™ brenda da bismo našim korisnicima doneli doživljaje koji su izvan granica zamislivog,” rekao je Mitsuya Kishida, predsednik, Sony Mobile Communications kompanije. „Nastavljamo sa pomeranjem granica u potrazi za inovacijama, a naš novi Xperia model pruža izvorne tehnologije sa nizom rešenja za kreativna, zabavna iskustva koja su moguća samo sa Sony uređajem.“

Doživite 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED ekran bez konkurencije

Uživaje u originalnom formatu filmova, i to na vašem dlanu uz 21:9 CinemaWide 6,5-inčni 4K HDR OLED ekran. Xperia 1 vam nudi doživljaj bioskopa i preciznu reprodukciju boja, autentične filmskom formatu.

Ekran van konkurencije podrazumeva nagrađivane Sony BRAVIA® TV tehnologije. X1™ for mobile engine donosi HDR (High Dynamic Range) tehnologije remasteriranja i osigurava da u svemu što gledate, uključujući i sadržaj koji strimujete, možete uživati sa više kontrasta, boja i jasnoće.

Xperia 1 ima 10-bitnu gradaciju tonova koja predstavlja bezbroj boja. Xperia 1 pruža tamnije nijanse crne, a boje deluju prirodnije. Sada možete iskusiti preciznost boja bez konkurencije sa našom novom Creator mode opcijom koja oživljava sadržaj tačno onako kako je zamišljeno, a inspirisana je Master Monitor reprodukcijom boja Sony profesionalne tehnologije koja se koristi u produkcijama vodećih holivudskih studija. Ekran zajedno sa originalno razvijenom obradom slike podržava širok spektar boja ITU-R BT.2020, kao i DCI-P3 s Illuminantom D65.

Prepustite se višedimenzionalnom Dolby Atmos® zvuku

Ovo ultimativno iskustvo gledanja dodatno je obogaćeno Dolby Atmos® zvukom koji vas potpuno okružuje i izrazito je realistično. Podešavanja zvuka razvijena su u saradnji sa Sony Pictures Entertainment kompanijom da bi osigurala da mobilno iskustvo bude autentično.

Da bi upotpunili svoj doživljaj zabave, podignite iskustvo mobilnih igrica na novi nivo. Prostrani 21:9 ekran nudi vam dublji, neograničeni pogled na sve što igrate, dok Game Enhancer optimizuje performanse i blokira neželjena obaveštenja, i tako omogućava da snimite igranje i pronađete online savete za svoju igru.

Ispričajte više priča sa video snimanjem i preciznim fotografisanjem

Doživite profesionalni kvalitet svake fotografije sa naprednom kamerom sa trostrukim objektivom (12 MP) za bilo koju situaciju i bilo koje uslove osvetljenja: 16 mm za široke kadrove pejzaža, svestrani 26 mm objektiv i 52 mm objektiv za snimanje telefonom (ekvivalent 35 mm).

Tehnologije iz proslavljenog Sony α („Alpha“) fotoaparata sa promenljivim objektivima primenjene su u Xperia 1 kao BIONZ X™ za mobilni uređaj. Algoritam omogućava da prvi Eye autofokusu na svetu izoštri fokus tačno u visini očiju, a takođe može kontinuirano da snima sa do 10 fps AF/AE praćenjem (autofokus i autoekspozicija) da bi pružio precizan fokus i optimalnu ekspoziciju. Pravite bolje fotografije pri slabom osvetljenju uz svetli F1.6 objektiv i veliki Dual Photo Diode senzor slike sa udaljenosti između piksela 1.4μm, koji osiguravaju da čak i subjekti u pokretu budu savršeno jasni i bez mutnih delova, dok RAW redukcija šuma pruža prekrasno jasne i čiste fotografije.

Xperia 1 takođe podiže snimanje filmova na viši nivo kroz saradnju sa inženjerima iz Sony odseka profesionalnih digitalnih filmskih kamera, poznatom po svom CineAlta brendu, proslavljenom po svojoj Full Frame digitalnoj filmskoj kameri „VENICE“. Možete snimati u prirodnom filmskom tonu uz pomoć naše nove funkcije Cinema Pro i primeniti unapred zadate postavke upravljanja bojama. Kreirajte željenu atmosferu birajući između ukupno osam različitih ekspresija koje će pretvoriti vaše video zapise u filmske priče.

Sve to možete snimati u 4K HDR rezoluciji pri 24 frame-a po sekundi u 21:9 formatu. Jedino Sony može doneti ovu vodeću profesionalnu tehnologiju u industriji na Xperia 1, omogućavajući vam da snimate svakodnevni život u filmskom stilu uz Cinema Pro. Xperia 1 vam omogućava i da dobijete 21:9 fotografije dok snimate uživo ili sa snimljenih video zapisa, bilo sa ili bez unapred zadatih postavki upravljanja bojama. Jedinstveni sastav hibridne stabilizacije koji pokreće Optical SteadyShot™ ima jedinstveni algoritam koji će osigurati stabilne snimke bez podrhtavanja kadrova.

21:9 elegantan i ergonomski dizajn

Sa ekranom u razmeri 21:9 Xperia 1 ima minimalistički i bezvremeni dizajn koji savršeno naglašava prekrasan ekran, a tanak format osigurava ugodno držanje u ruci. Elegantno metalno kućište uokviruje izdržljivo Corning® Gorilla® Glass 6 staklo sa prednje i zadnje strane, dok IP65/IP68 sertifikovana otpornost na vodu[i] čuva telefon od oštećenja.

21:9 format ekrana sa funkcijom više prozora za veću produktivnost

Jedinstveni 21:9 ekran nudi veću upotrebljivu površinu i idealan je za istovremeno pokretanje i prikaz dve aplikacije, pa sada možete i videti i koristiti više opcija. Možete brzo i jednostavno pokrenuti deljenje ekrana na nekoliko načina: sa Smart sense opcijom koji je pametniji nego ikada, aktivacijom funkcije više prozora ili putem glasovne komande.

Xperia 1 jednako dobro izgleda i radi, a u ponudi je u niz boja koje će odgovarati vašem ličnom stilu: crnoj, ljubičastoj, sivoj i beloj.

Snaga koja vas vodi još dalje

Iskusite neverovatne performanse i poboljšanu energetsku učinkovitost sa najnovijim top modelom procesora Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform. Nudi Gigabit LTE velike brzine, do 25% brži CPU i do 40% jače GPU performanse u odnosu na prethodnu generaciju, kao i Snapdragon Elite Gaming za lagano upravljanje onim aplikacijama i igrama koje inače više opterećuju procesor.

Baterija velikog kapaciteta od 3330 mAh u kombinaciji sa Smart Stamina načinom rada, Battery Careom[ii] i Xperia prilagođenim punjenjem osigurava da telefon traje tokom celog dana.

Dodatna oprema

Za Xperia 1 biće dostupan niz proizvoda dodatne opreme uključujući:

· Open-ear Stereo Bluetooth® slušalica SBH82D za ležeran stil na otvorenom koji vam omogućava da bežično uživate u muzici i telefonirate, a istovremeno možete čuti zvukove iz okoline.

· Style Cover Touch SCTI30 u ponudi je u odgovarajućim bojama telefona, sa providnom prednjom stranom kako biste mogli da pristupite svim funkcijama svog Xperia 1 uređaja čak i kada je futrola zatvorena.

Dostupnost

Xperia 1 isporučuje se s Androidom™ 9 Pie i biće dostupan na odabranim tržištima u aprilu 2019[iii] .