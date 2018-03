Sony Xperia XZ2

Označavajući jedinstvenu evoluciju Xperia inženjerstva i dizajna, Sony Mobile Communications (”Sony Mobile”) danas je najavio dva nova pametna telefona koja će predvoditi vodeću ponudu, Xperia XZ2 i Xperia XZ2 Compact. Kreirani sa konceptom obezbeđivanja najobogaćenijeg iskustva zabave do sada – oba modela obezbeđuju ogromne napretke u oblasti kamere, ekrana i audio tehnologije, kao i prelepi novi dizajn koji savršeno odgovara vašem dlanu.

“Ako je zabava vaš prioritet, onda su naši novi Xperia XZ2 i XZ2 Compact pametni telefoni pravi izbor za vas”, rekao je Hidejuki Furumi, zamenik izvršnog direktora, Odeljenje za globalnu prodaju i marketing, u Sony Mobile Communications-u, “Počevši od toga šta se nalazi unutra – tehnologija svetske klase, do novog, elegantnog i sofisticiranog dizajna, ovi pametni telefoni su sve što vam je potrebno i, verovatno, više od toga. Pomerili smo Sony-jeve granice još više sa našim novim proizvodima za snimanje filma, gledanje i slušanje muzike – nudeći ekstremni nivo zabave.”

Xperia XZ2

Zabava do maksimuma

Pomerajući vaše iskustvo gledanja do ekstremnih granica, naš vodeći model Xperia XZ2 ima prošireni 5.7-inčni HDR Full HD+ 18:93 ekran kako biste mogli da se izgubite u vašim omiljenim filmovima i sadržaju u izvanrednim bojama i kontrastu. Takođe, ne samo da možete da gledate postojeće HDR sadržaje, već i, koristeći Sony-jevu BRAVIA® TV tehnologiju, X-reality™ for mobile može konvertovati sadržaj približan High Dynamic Range-u (HDR), tako da čak i kada emitujete videe, dobijate bolji kvalitet koji vam pruža osećaj iskustva gledanja filma.

Naštimovan za najbolje i jedinstveno iskustvo zabave, XZ2 obezbeđuje čulno iskustvo, dodajući perceptivno čulo dodira kako biste osetili vaše iskustvo gledanja. Koristi Sony-jev potpuno nov Dynamic Vibration sistem koji analizira audio podatke i dopušta vam da osetite akciju u vašim rukama, oživljavajući vaše filmove, igrice i videe. Delite vaše omiljene videe sa vašim prijateljima putem moćnih stereo zvučnika s prednje strane XZ2 pametnog telefona. Zajedno sa, S-Force Front Surround, čine naše najglasnije Xperia zvučnike ikada.

Audio visokog kvaliteta je takođe osiguran korišćenjem Sony-jevih audio ekspertiza sa istinski autentičnim Hi-Resolution Audio zvukom4, zajedno sa DSEE HX tehnologijom za podizanje skale. Kvalitet je zagarantanovan kada se konektujete na bežične zvučnike ili slušalice, zahvaljujući obogaćenoj Bluetooth LDAC tehnologiji, koja nudi približno High-Resolution Audio5.

Ekstremne mogućnosti videa i fotografije

Motion Eye™ kamera je pomerena do ekstreminh granica, i dobija revolucionarno unapređenje sa, prvi put na svetu u pametnom telefonu1, 4K HDR mogućnosti snimanja filma koristeći HLG (Hybrid Log Gamma) format. Sada možete snimiti stvarnost sa neverovatnim kontrastom, detaljima i realnim bojama, i deliti ili otpremati na kompatibilni HDR TV ili YouTube kako biste gledali vaš sadržaj u realnosti poput životne. Super slow motion snimanje videa je takođe unapređeno sa mogućnošću snimanja 960fps u Full HD-u, kako bi vaše izuzetne momente učinio još fascinantnijim. Motion Eye™ kamera donosi vam sve mogućnosti snimanja statične fotografije koje očekujete od Xperia modela, zajedno sa inteligentnim kontrolama mogućnosti, kao što su Predictive Capture sa detektovanjem pokreta i osmeha, Autofocus burst, i Predictive Autofocus. Zahvaljujući ovim superiornim mogućnostima, kao i Quick Launch-u i Capture-u, nikada nećete propustiti taj savršeni momenat.

Za istinski jedinstven i uzbudljiv način snimanja uspomena, 3D Creator aplikacija je sada dostupna sa još većom fleksibilnošću 3D skeniranja. Ne samo da možete da kreirate 3D skenove predmeta ili lica vaših prijatelja za manje od minuta koristeći glavnu kameru, možete takođe kreirati 3D skenove vas samih koristeći prednju kameru – oživljavajući vaše selfije u 3D-u, i pružajući vam bezgranične mogućnosti u svetu 3D avatara. Post-processing je sada dostupan kako bi omogućio još bolji kvalitet vaših 3D skenova. Takođe, jednom kada završite vaš 3D sken ili selfi, možete ga objaviti direktno na vaš Facebook iz 3D Creator-a.

Zapanjujući novi dizajn

Sva pomenuta sjajna iskustva su upakovana u novi izraz dizajna sa površinskim fluidnim 3D staklom koje kreira bezgraničnu formu, koja udobno staje u vaš dlan. Elegantni dizajn je kontrast izdržljivoj spoljašnjosti, napravljenom sa Corning® Gorilla® Glass 5 i metalnim ramom koji dodaje dodatnu izdržljivost i prelepi luksuzni osećaj. Četiri različite završnice pružaju prelepu reflekciju i sjaj iz svakog ugla, zahvaljujući izvanrednom staklu i padu svetla, dostupnom u Fluid Silver, Fluid Black, Deep Green i Ash Pink završnicama. Sertifikovani IP65/IP686, XZ2 je dizajniran da izdrži prskanje i prolivanje tečnosti, tako da ne morate dvaput razmisliti pre nego što posegnete da se javite na svoj telefon, tokom kiše.

Najbolje performanse do ekstremnih granica

Osnažen revolucionarnom Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform-om sa X20 LTE, XZ2 će omogućiti obogaćeno iskustvo konektovanjem u svetlosnoj brzini (do 1.2Gbps) sa drugom generacijom Gigabit LTE rešenja, kako bi korisnici mogli da uživaju u modernom životnom stilu istovremeno radeći ili zabavljajući se. Na primer, možete preuzeti epizodu TV serije za samo 20 sekundi7 sa super brzim skidanjem podataka.

Sa svim mogućnostima brzine i performansa, poželećete i garanciju da vas vaša baterija nikada neće izneveriti, i XZ2 definitivno odgovara i na ovaj zadatak. Sa velikom 3180mAh baterijom i najefikasnijom kontrolom snage ikada, zahvaljujući njegovoj 845 Mobile Platform-i, XZ2 nudi bezbrižno celodnevno korišćenje. Korisne mogućnosti baterije Xperia pametnog telefona, su takođe ukljućene, kao što su Smart Stamina, STAMINA podešavanje, kao i Battery Care8 i Qnovo tehnologija adaptivnog punjenja koji pomažu da baterija ostane zdrava kako bi imala duži vek trajanja. Za jednostavno punjenje, možete koristiti i bežični punjač (WCH209), i druge Qi punjače, tako što ćete jednostavno staviti vaš XZ2 na bežični punjač kako biste napunili bateriju bez potrebe da punjač uključite u struju.

Xperia XZ2 Compact

Najbolja Sony tehnologija u kompaktnom dizajnu

Sigurni favorit među Xperia vodećom postavkom, premium kompaktni pametni telefon donosi još bolje stvari sa XZ2 Compact modelom. Dovodi zabavu kao na velikom ekranu u dlan vaše ruke sa svojim 5-inčnim HDR Full HD+ proširenim ekranom, čineći ga najkompaktnijim 5-inčnim pametnim telefonom na svetu10. Sa svojim velikim ekranom i moćnim stereo zvučnicima, dizajniran je da bude najbolji kompaktni uređaj za zabavu.

Takođe ima i mnogobrojna premium unapređenja, koja se mogu pronaći i u njegovom ”starijem bratu” XZ2, kao što su Motion Eye™ 2018 unapređenja, uključujući 3D Creator za selfije i Full HD Super slow motion, kao i njegovo premium snimanje statičnih slika. Takođe, napakovan je sa Sony-jevim tehnologijama obogaćivanja zvuka, kao što su Hi-Res Audio i stereo zvučnici s prednje strane za vašu najbolju zabavu. Ovaj mali, ali moćni, pametni telefon pokreće poslednja, najbrža ikada, Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform-a.

Savršeno napravljen, XZ2 Compact ima istu filozofiju dizajna kao i XZ2, sa svojim prelepim zaobljenim telom koje pruža najbolji komfor u vašoj ruci. Izdržljivost je zagarantovana sa moćnom spoljašnjosti, koja uključuje Corning® Gorilla® Glass 5 staklo, visoko kvalitetan polikarbonat otporan na ogrebotine, IP65/IP68 i metalni ram. Završnica je dostupna u četiri prelepe boja sa glatkim glaziranim finišom; Belo Srebro, Crna, Mahovina Zelena i Koralno Roze.

Dodaci

Široka ponuda dodataka biće dostupna uključujući Style Cover Touch i Style Cover Stand u uklapajućim bojama za oba modela. Takođe, dostupni su dodaci za punjenje – Bežični punjač (WCH20) za brzo bežično punjenje i Quick Charger UCH12W omogućavajući sate rada baterije punjenjem od samo nekoliko minuta. Novi 2-way Style USB Audio & Bluetooth® Headset (SBH90C) dozvoljava vam da uživate u muzici i pričate, bežično u visokom kvalitetu kao i putem USB Type-C™ kabla koji nudi Hi-Res Audio sa direktnim digitalnim USB outputom. Takođe, možete ga puniti i putem Xperia modela dok slušate muziku tako da jednostavno možete promeniti podešavanje, ako vaša baterija gubi snagu. Open-ear Stereo Headset (STH40D) nudi lagano i komforno dualno slušanje, a Xperia Ear Duo koristi Sony-jevu vodeću akustiku da obezbedi bežične ‘open-ear’ stereo slušalice, tako da možete slušati muziku, pristupiti informacijama i komunicirati dok simultano čujete zvuke iz sveta koji vas okružuje. USB Type-C™ 2-u-1 kabl (EC270) je, takođe, dostupan za uživanje u zvuku sa slušalicama koje ne podržavaju Bluetooth, i simultano punjenje telefona.

Dostupnost

Xperia XZ2 i XZ2 Compact će biti dostupni globalno od aprila 2018., a oba će uključivati Android™ 8.0 Oreo.

Pregled inovativne tehnologije kamere

U Sony-ju, mi znamo koliko je važna sofisticirana kamera u pametnom telefonu, tako da smo bili odlučni da pomerimo granice onog što je moguće. Na MWC-u, naša nova tehnologija kamere ultra visoke osetljivosti, koja ima moć da vidi i ono neviđeno – uključujući i fotografije pri ekstremno slabom osvetljenju – sve će biti prikazano. Sa novorazvijenom dvojnom kamerom i Sony-jevim novorazvijenim procesorom signala fuzije slike, koji čini real-time procesuiranje mogućim, omogućeno je snimanje slika u ekstremno mračnim uslovima zahvaljujući njegovoj neprikosnovenoj ISO osetljivosti 51200 za fotografije i ISO 12800 za video, koja je trenutno moguća samo sa kamerama na kojima se mogu menjati objektivi. Ultra visoka osetljivost omogući će korisnicima da snime svetlije fotografije sa manje šuma i nejasnoća. Reč je o inovativnoj tehnologiji koja je iskra za rasplamsavanje želje entuzijasta za kamere, a koja uskoro dolazi Xperia modelima.