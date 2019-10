SpaceSelfie misija kao najnoviji tehnoloski poduhvat kompanije Samsung

Kompanija Samsung Electronics najavila je smelu, nesvakidašnju misiju – lansiranje Galaxy S10 5G pametnog telefona u stratosferu, gotovo 20.000 metara iznad Zemljine površine, dajući korisnicima priliku da imaju svoju fotografiju iz svemira.

Glumica, model i filantrop Kara Delavinj je, kao zvanično lice „SpaceSelfie” misije, koju su pokrenuli Samsung i kompanija iz oblasti vazduhoplovstva – Flightline Films, najavila ovu nesvakidašnju kampanju na svom Instagram profilu. Neočekivani gost – Samsung astronaut je Kari doneo Galaxy S10 5G, kojim će popularna glumica uslikati prvi „svemirski” selfi na svetu.

– Oduvek sam bila oduševljena mogućnošću putovanja u kosmos i jedva čekam da predvodim ovu misiju i postanem prva osoba koja će poslati svoj selfi van planete Zemlje. Već planiram na koji način ću napraviti ovu epohalnu fotografiju i radujem se da vidim kako će moji fanovi odgovoriti na ovaj izazov, rekla je Delavinj.

Tokom 50 godina svog postojanja, Samsung je kontinuirano predstavljao najsavremenije tehnološke inovacije. Zahvaljujući novom Galaxy S10 5G pametnom telefonu, koji će biti poslat na samu ivicu Zemljine atmosfere, u helijumskom balonu pod snažnim pritiskom, kompanija je ponovo dokalazala da je u stanju da kreira proizvode koji čine nemoguće mogućim.

– Kako bismo proslavili svoja dosadašnja dostignuća u svetu tehnologije, odlučili smo da slikanje selfija podignemo na viši nivo. Do danas su samo astronauti bili u mogućnosti da se fotografišu u kosmosu, a sada će tu priliku imati i svi naši korisnici, čak i ako fizički nisu tamo, rekao je Benjamin Braun, direktor marketinga za Samsung Europe.

Samsung Galaxy S10 5G izuzetno je izdržljiv telefon, sposoban da odoli surovim uslovima i atmosferskom pritisku koji vlada u svemiru, bez potrebe za izolacijom i dodatnom zaštitom. Od opcije bežičnog deljenja energije, pa sve do pametne Wi-Fi konekcije i performansi unapređenih veštačkom inteligencijom, S10 5G jedan je od najpametnijih i najizdržljivijih Samsung uređaja.

Zainteresovani korisnici moći će da učestvuju u „SpaceSelfie” misiji postavljanjem svoje fotografije na sajt: https://samsung-spaceselfie.com/rs/sr/. Nasumično odabrane fotografije biće prikazane na Galaxy S10 5G ekranu i uslikane sa jedinstvenim pogledom na planetu Zemlju u pozadini. Fotografija će potom biti poslata nazad na Zemlju i spremna za deljenje na društvenim mrežama.