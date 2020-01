Startap “Vive X” prikupio milion evra

Vive X kompanija, startap Immersive Factory nudi obuke zasnovane na virtuelnoj realnosti na temu HSE (Occupational Health, Safety and Environment – zdravlje, bezbednost i ekologija na radu) preko svoje onlajn platforme inspirisane situacijama iz realnosti i napravljene u partnerstvu sa industrijskim grupama.

Kompaniju Immersive Factory osnovali su pre tri godine Olivier Pierre (CEO), Bertrand Pierre (CCO) i dva druga koosnivača Philippe Timsit i Francis Savic, a ova kompanija je objavila da je prikupila sredstva u iznosu 1 milion evra od akceleratora WaterStart Capital (NCI).

Zahvaljujući podršci od strane HTC VIVE X programa u Londonu i Shell LiveWIRE u Francuskoj, Immersive Factory trenutno zapošljava oko 30 ljudi podeljenih između administrativnog i prodajnog sedišta u Parizu i centra za istraživanje i razvoj u Albiju, koji je fokusiran na stvaranje obuka u virtuelnoj realnosti i na unapređenje platforme koja se koristi za pružanje vežbi.

„Iskustvo je najbolji učitelj…“ ova fraza savršeno ilustruje viziju kompanije Immersive Factory o tome šta podrazumevaju predavanje i učenje. VR obuka ima znatno superiorniji uticaj od konvencionalnih obuka, pošto može da se koristi za simulaciju opasnih situacija i za izlaganje polaznika rizicima na njihovim poslovima sa ciljem smanjenja stope nesreća na poslu i unapređenja ponašanja.

Kada urone u realistično okruženje virtuelne realnosti, polaznici mogu da vežbaju procedure i ako je primenljivo, da iskuse šta se dešava kada se prekrše bezbednosna pravila. Na kraju kursa, menadžeri mogu da pristupe detaljnim statističkim tabelama grešaka koju su njihovi zaposleni napravili tokom imerzivnog doživljaja. Organizacije mogu da koriste kurseve u virtuelnoj realnosti ne samo da procene ponašanje svojih zaposlenih, već i da pruže objektivne sesije završne analize kako bi zaista prevodili promene i poboljšali bezbednost na poslu.

Immersive Factory danas ima skoro sto ključnih klijenata među kojima možemo da pomenemo, na primer: Shell, Colas, Siemens, Moët Hennessy, Suez, Volvo, P&G, Engie, Airbus, EDF, Veolia, Saint Gobain, Orano, Eiffage, Bureau Veritas, Air Liquide… Kako bi pružili podršku svojim klijentima prilikom implementacije virtuelne realnosti i kako bi promovisali platformu, kompanija Immersive Factory je izgradila međunarodnu prodajnu mrežu koja već može da se pohvali sa više od 40 partnera.

Kampanja za prikupljanje sredstava ima za cilj povećanje implementacije kompanije Immersive Factory na globalnom nivou kako bi pružili podršku klijentima na svim njihovim lokacijama i kako bi ispunili zahteve za obnavljanjem metoda obuka na temu zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Olivier Pierre, CEO kompanije Immersive Factory: „Virtuelna realnost nam omogućava da reprodukujemo situacije na radnom mestu uz realističnu preciznost. To predstavlja veliku prednost za unapređenje obuka zdravlja i bezbednosti na radu naših klijenata. Kursevi su prilagođeni kako novim

zaposlenima, tako i osobama koje su napustile srednju školu pre mnogo godina. Zabavan pristup u našim kursevima kod svakoga može ponovo da probudi interesovanje za učenjem, da poveća njihovu mogućnost da upiju nove informacije i da sruši sve kulturne barijere. Virtuelna realnost je najsavremenija tehnologija koja može da se iskoristi za postizanje tih ambicioznih ciljeva.“

„Od kad je kompanija Immersive Factory osnovana, nastojali smo da standardizujemo i pojednostavimo pristup HSE kursevima zasnovanim na VR-u tako što smo našim klijentima ponudili kompletan višejezičan katalog koji može da se preuzme putem interneta sa naše platforme i koji može odmah da se koristi sa VR naočarama, koje su danas samostalne i koje se lako implementiraju.“

„Kao rani investitor u Immersive Factory, oduševljeni smo što vidimo ovo novo prikupljanje sredstava. Ovaj novi kapital će omogućiti kompaniji da ubrza rast njihovih inovativnih rešenja za VR obuku koju trenutno globalni poslovni klijenti koriste na VIVE naočarama kao što su VIVE Pro i Focus Plus.“Dave Haynes, direktor programerskog ekosistema i Vive X, EMEA