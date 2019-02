TCL Communication predstavlja najnovije modele Alcatel 3 i 1 serije mobilnih uređaja na kongresu MWC 2019

TCL Communication predstavlja najnovije Alcatel mobilne uređaje, uključujući Alcatel 3, Alcatel 3L i Alcatel 1S pametne telefone, kao i Alcatel 3T 10 na Svetskom mobilnom kongresu 2019.

Sa vrhunskom, prirodno inspirisanom završnom obradom i opremljeni najnovijim TCL ekranima za pun prikaz, ovi novi modeli u TCL portfoliju Alcatel uređaja, nastavljaju posvećenost kompanije da sjajne proizvode učini dostupnim korisnicima širom sveta. Svaki od ovih novih uređaja kompanije Alcatel, takođe dolazi sa unapred instaliranom aplikacijom Google Assistant ™, dodajući korisne inovacije za upravljanje zadacima, planiranje dana, uživanje u zabavi ili upravljanje uređajima za kućnu upotrebu (IoT uređaji).

„Dok ulazimo u uzbudljivu eru inovacija na tržištu pametnih telefona sa uvođenjem 5G povezivanja i novih koncepata zahvaljujući fleksibilnim ekranima, ne možemo izgubiti iz vida potrošače koji samo traže odličnu tehnologiju po pristupačnoj ceni.”, rekao je Piter Li, generalni direktor za globalnu prodaju i marketing u TCL Communication. „Zbog toga nastavljamo da unapređujemo i proširujemo našu liniju pametnih telefona i tablet računara kompanije Alcatel, omogućujući korisnicima da dožive najnovija iskustva iz sveta mobilnih uređaja, bez obzira na budžet kojim raspolažu.”

Alcatel 3 – Demokratizujte najnovije inovacije i dizajn pametnih telefona

Sa najnovijim 5.9-inčnim TCL 19.5:9 HD + Super Full View ekranom sa tankim mini urezom koji obezbeđuje odnos ekrana i tela od 88%, Alcatel 3 nudi idealno iskustvo gledanja fotografija, striming sadržaja, igranje igara ili pretraživanje interneta. Pokreće ga Qualcomm® Snapdragon™ čipset sa osam jezgara, uparen sa do 4GB RAM-a za impresivno korisničko iskustvo i 64GB ugrađene memorije sa micro SD ekspanzijom za sve vaše omiljene sadržaje. Baterija od 3500mAh pruža snagu da sve to pokrenete, što vam omogućava da ga koristite tokom dana dok ste u pokretu, bez obzira na to gde ste.

Da biste bili sigurni da ćete najbolje iskoristiti svoje slike, Alcatel 3 ima dvostruke kamere od 13 + 5MP sa bokehom u realnom vremenu i 8MP prednjom kamerom. Dvostruke kamere snimaju portretne snimke i nude preusmeravanje nakon snimanja, ohrabrujući vas da kreirate slike koje izgledaju tačno onako kako ste zamislili.

Takođe koristi AI Imaging Scene Detection, koji inteligentno identifikuje do 21 različit scenario u realnom vremenu i pruža najbolja podešavanja, optimalni kontrast, zasićenje, osvetljenost, oštrinu i rezoluciju da bi se postigao savršen snimak. Druga kamera Google Lens™, vam pomaže da pretražite ono što vidite, brže obavite stvari i saznate više o svetu oko vas.

Opcija „Alcatel Face Key“ pruža bezbednost i trenutni pristup skeniranjem vašeg lica. Alcatel 3 vam takođe omogućava da sami napravite zabavne AR emodžije za deljenje sa prijateljima i porodicom. Senzor otiska prsta na poleđini daje dodatni sloj zaštite i jednim dodirom pokreće aplikacije koje se tome mogu prilagoditi.

Alcatel 3 će biti dostupan u drugom kvartalu po ceni od 159 EUR (3+32GB verzija) i 189 EUR (4+64GB verzija), a dolazi u svetlucavim Gradient Black Blue i Gradient Blue Purple bojama.

Alcatel 3L – Uživaj u trenutku sa Super Full View ekranom

Alcatel 3L pruža impresivan ekran za deljenje i održavanje kontakta, dvostruku kameru koja jasno beleži uspomene i impresivne performanse kako bi život bio lakši. TCL 5.9-inčni HD + Super Full View ekran i tanak mini urez stvaraju ekspanzivno iskustvo gledanja sa odnosom ekrana i tela od 88% za neverovatno jasne detalje. Dizajniran je sa konturnim 2.5D prednjim staklom i spektrom graviranja koje naglašava ukupni dizajn uređaja.

Alcatel 3L opremljen je sa Qualcomm® Snapdragon™ čipsetom od četiri jezgra i snažnom 3500mAh baterijom, a uz sjajne performanse, čini život lakšim.

Кao i Alcatel 3, Alcatel 3L dolazi sa dvostrukom zadnjom kamerom od 13 + 5MP i 8MP prednjom kamerom, zajedno sa opcijom „AI scene detection“, zamućenjem bokeha i mogućnostima preusmeravanja kako biste poboljšali iskustvo fotografisanja. Pored toga, isporučuje se sa Android ™ 8.1 Oreo ™ koji je unapred instaliran (može se nadograditi na Android ™ 9.0 Pie u drugom kvartalu 2019.). Google Lens ™ je takođe uključen u softver Alcatel 3L kamere i pomaže vam da nađete proizvode na mreži, kopirate i lepite tekst, saznate više o orijentirima, dodajete događaje u kalendar, pretražite filmske postere, identifikujete popularne biljke i životinje i još mnogo toga, a sve u realnom vremenu.

Takođe, dostupan u drugom kvartalu, Alcatel 3L će biti dostupan po ceni od 139 EUR, i dolazi u antracit crnoj i metalik plavoj boji.

Alcatel 1S – najbolje od svega

Po pristupačnoj ceni, Alcatel 1S sadrži veliki broj vrhunskih funkcija i softvera. Uz Android ™ 9.0 Pie, procesor od osam jezgara, 5.5-inčni 18:9 HD + TCL-ov Full View ekran, 3 GB RAM-a i 32GB ugradne memorije sa micro SD proširenjem, Alcatel 1S donosi impresivno korisničko iskustvo. Sa baterijom od 3.060mAh, pomaže vam da ceo dan ostanete u pokretu.

Alcatel 1S je opremljen dvostrukom zadnjom kamerom od 13MP + 2MP sa bokehom u realnom vremenu i opcijom „AI scene detection“ koja vam omogućuje da zabeležite ono što vas inspiriše. Ugrađeni pozadinski senzor otiska prsta i Face Key softver za prepoznavanje lica pružaju zaštitu i praktičnost. Takođe, dolazi sa 2.5D prednjim staklom koje pruža glatku konturu i udobno držanje.

Ova najnovija Alcatel 1 serija pametnih telefona će biti dostupna po ceni od 109 EUR, počevši od drugog kvartala 2019, sa crnom, plavom, roze i zlatnom[1] metalik završnom obradom.

Alcatel 3T 10 – Napravite hands-free dom sa pametnim 2-u-1 sistemom

Alcatel 3T 10 tablet računar, sa dvostrukim prednjim zvučnicima i 10-inčnim HD ekranom vas vodi u svet filmske zabave. Uživite se u omiljene filmove, muziku, igre zahvaljujući dugotrajnoj bateriji tablet računara od 4.080mAh. Pokreće ga Android ™ 9.0 Pie operativni sistem sa unapred instaliranim Google Assistant-om ™, Alcatel 3T 10 uvek je spreman za vaš poziv, tako da možete da obavljate više zadataka i da se opustite sa lakoćom. Pružajući DSP prepoznavanje glasa na udaljenosti do tri metra, Alcatel 3T 10 obezbeđuje hands-free audio kontrolu za reprodukciju filmova ili muzike, odgovaranje na pitanja i još mnogo toga.

Alcatel 3T 10 poseduje i opcionu laganu dodatnu opremu za audio stanicu koja se može povezati na tablet kako bi se postigao snažan, dubok zvuk sa do sedam sati neprekidne muzike u pokretu. Pored toga, kada je povezan na Alcatel 3T10, hub na ekranu vam pruža sve informacije koje su vam potrebne na prvi pogled, uz trenutan pristup najčešće korišćenim aplikacijama, fotografijama, kalendaru, muzici i vremenskoj prognozi. Audio stanica dolazi sa 3.5mm pomoćnim portom, Micro-USB i micro SD čitačem kartica, tako da možete reprodukovati zvuk sa bilo kog eksternog media plejera.

Alcatel 3T 10 će biti dostupan kasnije ove godine, sa početnom cenom od 179 EUR i biće dostupan u isto vreme kao paket sa Audio stanicom, već od 229 EUR.