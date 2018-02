TCL Communication predstavlja prvu globalnu implementaciju 5G softvera na sajmu MWC 2018 u okviru OpenAirInterface projekta

TCL Communication predstavlja 5G komunikacije na 3.5GHz zasnovane na otvorenom kodu – potpuna implementacija softvera– na sajmu MWC 2018, koji će biti održan od 26. februara do 1. marta u Barseloni. Koristeći projekat otvorenog koda, OpenAirInterface (OAI), TCL Communication i njegovi partneri (Orange, EURECOM i Creonic) ostvarili su implementaciju u realnom vremenu 5G korisničke opreme (UE) omogućavajući 5G prikazivanje u opsegu od 3.5GHz na kanalima od 80MHz; konfiguracija koja se može primeniti na evropsko i azijsko tržište. Ove demonstracije predstavljaju prekretnicu u predstavljanju 5G uređaja kompanije TCL Communication.

„Kao kompanija koja doprinosi 3GPP standardizaciji, od početka 2015. godine aktivno smo angažovani u izradi prototipova 5G tehnologije kako bismo pripremili predstavljanje naših prvih 5G proizvoda u drugoj polovini 2019. godine u skladu sa zahtevima tržišta za 5G bežične mreže u Severnoj Americi i Evropi”, izjavio je Christian Gatti, globalni predsednik Alcatel Business Division i izvršni potpredsednik kompanije TCL Communication.

„Sa kompletnom implementacijom softvera najavljenom danas, sada smo u mogućnosti da izradimo prototipove 5G inovacija i izvršimo probe na terenu u saradnji sa operaterima koji sa nama sarađuju na projektima kao što je MASS START. Veoma smo ponosni na saradnju i veliki tehnološki napredak koji ćemo objediniti u budućnosti.”

5G NR numerologija, talasni oblici i kanalno kodiranje koje je implementirano od strane TCL Communication prikazuju maksimalnu propusnost 5G mreže za jednu transmisiju i smanjenu latenciju 5G u poređenju sa 4G.

Kombinovani zajedno, veći protok i smanjena latencija 5G mreže otvaraju vrata poboljšanom korisničkom iskustvu i omogućava nove načine korišćenja kao što su:

Brzi internet pristup na udaljenim lokacijama

Skoro trenutni pristup sadržaju sa bilo kog povezanog uređaja

Visoka rezolucija i interaktivna virtuelna realnost kao i kontrola mašina – kao što su dronovi, roboti i autonomna vozila

Ovi eksperimenti i razvoj tehnologije omogućavaju kompaniji TCL Communication da preuzme vodeću ulogu na povezivanju krajnjih 5G korisnika.

„Ovaj 5G eksperiment je dokaz da je OpenAirInterface savršen alat za brzo i efikasno kreiranje prototipa uz 5G implementaciju koja je dostupna samo dva meseca nakon izdavanja specifikacija”, izjavio je Raymond Knopp, profesor na EURECOM-u. EURECOM je osnivač alijanse OAI koji doprinosi gNodeB implementaciji omogućavajući krajnju demonstraciju; prva 5G verzija biće objavljena u drugom kvartalu 2018. godine.

„Creonic je lider na tržištu u oblasti komunikacionih IP jezgara za Field-Programmable Gate Arrais (FPGA) i Application Specific Integrated Circuits, i ponosni smo što smo izabrani za LDPC IP dobavljača koji će omogućiti implementaciju OpenAirInterface viših performansi koristeći FPGA“, rekao je Timo Lehnigk-Emden, generalni direktor Creonic-a. Kompanija je najavila komercijalnu dostupnost svojih 5G LDPC i Polar IP i napraviće dostupnu verziju zainteresovanim OAI članovima radi istraživanja i demonstracija.