Televizija do 2020. godine: 50% gledanja sadržaja odvijaće se na mobilnim uređajima

Kompanija Ericsson predstavila je osmo izdanje svog godišnjeg ConsumerLab TV & Media izveštaja koje donosi rezultate u pogledu ogromnog rasta u pogledu gledanja televizijskog i video sadržaja i trenutne promene u pogledu načina na koji ljudi gledaju sadržaj.

Ericsson ConsumerLab istraživanje predviđa da će se rast u pogledu gledanju naručenog sadržaja nastaviti do 2020. godine i da će tada činiti skoro polovinu celokupnog gledanja video sadržaja. Polovina ukupne konzumacije video sadržaja odvijaće se preko mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona i laptopova), to predstavlja rast od 85% od 2010. godine, a samo na pametne telefone ide četvrtina ukupne konzumacije i to je rast od skoro 160% od 2010. Pored toga, virtuelna realnost postaje široko prihvaćena, a predviđa se da će svaki treći korisnik medija koristiti VR do 2020. godine.

Vreme provedeno u gledanju TV i video sadržaja je na istorijskom vrhuncu od čak 30 časova nedeljno, a tu su uključeni i aktivno gledanje standardnog TV programa, gledanje sadržaja koji se emituje uživo i internet servisa, snimljenog i preuzetog sadržaja, kao i gledanje DVD i Blu-ray materijala. Međutim, skoro 60% gledalaca ne vole gledanje standardnog TV sadržaja, što je porast od oko 50% u odnosu na 2010. godinu. Prosečan broj korišćenih zakazanih servisa je porastao sa 1,6 tokom 2012. godine na 3,8 servisa po osobi tokom 2017. godine; dve petine ispitanika već je pretplaćeno na TV i video servise koji se zakazuju, a 32% ispitanika će povećati svoje pakete u narednih šest do 12 meseci. Prenosivost uređaja postaje sve važniji faktor, a više od trećine ispitanika želi da ima pristup željenom sadržaju i kada su u inostranstvu.

Gledanje video sadržaja na pametnim telefonima je takođe sve popularnije – skoro 70% ispitanika sada gleda video snimke na svojim telefonima, što je duplo više u odnosu na 2012.

Ispitanici uzrasta između 16 i 19 godina gledaju najviše video sadržaja na nedeljnom nivou (čak 33 sata) i gledaju 10 sati više sadržaja nego 2010. godine. Međutim, više od polovine ispitanika ovog uzrasta gleda sadržaj koji se zakazuje, a više od 60% tog vremena provedu u gledanju sadržaja na mobilnim telefonima.

Rezultati ConsumerLab istraživanja pokazuju da iako ljudi imaju više pristupa TV i video servisima nego ikada ranije, prosečno vreme provedeno u potrazi za sadržajem se povećalo za skoro jedan sat dnevno i to je za 13% više nego prošle godine. Zapravo, svaki osmi ispitanik smatra da će se „pogubiti“ u nepreglednoj količini sadržaja koji će biti dostupan u budućnosti.

Kako korisničko iskustvo postaje sve više fragmentisano, 60% korisnika sada smatra da je pronalaženje novog sadržaja „veoma bitno“ prilikom pretplate na novi servis, a 70% ispitanika želi „univerzalnu pretragu za sve TV i video sadržaje“.

Istraživanje takođe pokazuje da kako bi se povećalo interesovanje ljudi za virtuelnu realnost, potrebno je da se izmeni nekoliko stvari. Oko 55% ispitanika planira da nabavi VR uređaje ali bi voleli da su ti uređaji jeftiniji, dok polovina smatra da bi trebalo učiniti imerzivni sadržaj dostupnijim. Trećina ispitanika bi bila zainteresovana za VR ukoliko bi im takav sadržaj ponudio njihov pružalac TV i video usluga.

Ispitanici takođe cene visok kvalitet iskustva gledanja sadržaja, a oko četvrtine ispitanika već ima pristup 4k UHD TV ekranima, dok jedna trećina planira da ih nabavi u skoroj budućnosti.