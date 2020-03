Pomisao na to da svaki vaš korak – fizički ili digitalni – neko nadgleda, dovoljno je zastrašujuća sama po sebi. Scenario u kom vas neko prati i/ili vam preti je nešto za šta često mislimo da se dešava samo u televizijskim serijama ili na filmovima. Međutim novi podaci kompanije Kaspersky i Koalicije za borbu protiv stalkerware-a ukazuju na izrazit porast upotrebe stalkerware programa na mobilnim uređajima.

Digitalne tehnologije su značajno olakšale ljudima da ostanu u kontaktu i da se međusobno povežu gde god da se nalaze. Stalkerware je specijalni komercijalni špijunski softver, koji se instalira na uređaj bez pristanka vlasnika tog uređaja, kako bi prenosio lične podatke – slike, video snimke, prepiske, podatke o geolokaciji – na komandni server. Ovi podaci se zatim mogu koristiti protiv žrtve kako bi se nanela emotivna ili druga šteta. Analiza kompanije Kaspersky [ pokazuje da je globalni broj korisnika mobilnih uređaja koji su napadnuti stalkerwareom porastao za 67% širom sveta u prošloj godini, sa 40.386 mobilnih korisnika napadnutih tokom 2018. godine na 67.500 pogođenih korisnika u 2019. godini. U Srbiji je broj pokušaja instalacija porastao za 50% u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

U Evropskoj uniji 5% žena je izjavilo da su jednom ili više puta bile uhođene od svoje 15. godine [3] U susret Međunarodnom danu žena, kompanija Kaspersky želi da pruži podršku ženama i da ih zaštiti od ove digitalne pretnje, objašnjavajući kako otkriti stalkerware program na svom pametnom telefonu, koje preventivne mere treba preduzeti i kojim organizacijama se obratiti u hitnim slučajevima. Ovo pitanje je svakako važno svaki dan u godini i za sve članove društva, ne samo za žene. Međutim istraživanje pokazuje da su veće šanse da će žene, u odnosu na muškarce, postati žrtve seksualnog uznemiravanja putem interneta i sajber proganjanja, a uticaji ovih oblika nasilja su traumatični za žrtve. [4] .

Međunarodna koalicija protiv stalkerwarea

Kompanija Kaspersky i još devet priznatih kompanija i organizacija krajem prošle godine [5] pokrenule su globalnu Koaliciju protiv stalkerwarea kako bi udružile snage protiv ove vrste softvera. Nova, globalno aktivna radna grupa kombinuje svoje znanje u oblastima pomoći žrtvama i sajber bezbednosti kako bi pomogla žrtvama stalkerwarea. Kao nekomercijalna inicijativa, projekat ima za cilj da pod jednim krovom okupi aktere iz neprofitnih organizacija, sajberbezbednosne industrije i drugih oblasti poput predstavnika zakona.

„Zajedno sa našim partnerima iz Koalicije protiv stalkerwarea želimo da udružimo naše snage i ekspertizu kako bismo doprineli okončanju nasilja, posebno nad ženama, koje je donekle omogućeno novim tehnologijama i sve povezanijim životnim stilom. Naš cilj je da ugroženima pružimo informacije na koji način se mogu zaštititi od digitalnog uhođenja i da im pružimo podršku ukoliko postanu žrtve ovakvih napada“, izjavila je Kristina Jankovski (Christina Jankowski) menadžerka za eksterne odnose, kompanija Kaspersky.

Stručnjaci kompanije Kaspersky savetuju sledeće, kako ne biste postali žrtva stalkerware programa:

• Blokirajte instalaciju programa iz nepoznatih izvora u podešavanjima vašeg pametnog telefona kako biste se zaštitili od stalkerwarea i malvera.

• Koristite pouzdanu lozinku [6] i nemojte je deliti sa drugima – čak ni sa članovima porodice, pa ni sa ljudima u koje imate poverenje.

• Ne čuvajte nepoznate datoteke ili aplikacije na ličnim uređajima jer to može ugroziti vašu privatnost.

• Ako je vaš bivši partner imao pristup vašim ličnim uređajima, odmah promenite bezbednosna podešavanja na svim tim uređajima čim vaša veza prestane.

• Povremeno pregledajte sve svoje aplikacije da biste utvrdili da li su sumnjivi programi instalirani bez vašeg odobrenja. Izbrišite aplikacije koje ne koristite.

• Koristite pouzdano bezbednosno rešenje, kao što je Kaspersky Internet Security for Android [7] , koje vas obaveštava o pokušaju instaliranja špijunskog softvera. Iako je stalkerware program legalan u pojedinim zemljama i nije označen kao zlonamerni softver, mnogi bezbednosni proizvodi i dalje upozoravaju korisnike na ovu vrstu pretnje, koja je poznata i kao “ne-virus” [8] .

5 znakova koji ukazuju da se stalkerware nalazi na vašem pametnom telefonu

· Povećana potrošnja podataka

Špijunskim aplikacijama je potreban pristup internetu kako bi prenosile evidentirane podatke. Ukoliko primetite neuobičajeno povećanje upotrebe podataka, postoji mogućnost da je pametni telefon zaražen stalkerwareom.

· Slaba baterija i loše performanse

Zbog stalne aktivnosti u pozadini, stalkerware aplikacije zauzimaju puno memorije, i koriste energiju procesora i baterije. Potrebno je da redovno proveravate koja od aplikacija koristi resurse vašeg pametnog telefona.

· Nepoznate aplikacije

Obratite pažnju na aplikacije za koje se ne sećate da ste ih instalirali. To može biti softver za nadzor instaliran na uređaju bez vašeg pristanka.

· Sumnjiva pozadinska buka

Ukoliko primetite neobičnu pozadinsku buku tokom poziva, ne mora da znači da je uvek u pitanju loša veza. Neke stalkerware aplikacije mogu snimati telefonske pozive. Ako se ovaj problem često pojavljuje obratite pažnju na to.

· Ljudi znaju vaše privatne podatke

Ukoliko ljudi kojima niste dali pristup vašim privatnim podacima ili nalozima znaju nešto dodatno o nedavno snimljenim fotografijama, mestima na kojima ste bili ili drugim ličnim podacima, moguće je da su ovim informacijama pristupili preko stalkerware programa.

Saveti kompanije Kasperky za osobe koje su pogođene stalkerware programima

· Odmah kontaktirajte nadležne organizacije kako biste dobili profesionalnu pomoć

· Posetite veb-sajt vaše lokalne policijske stanice ili sajt Koalicije protiv stalkerwarea. [9] . Kontaktirajte ove organizacije kako biste dobili pomoć.

· Vraćanje uređaja na fabrička podešavanja najčešće pomaže, ali osoba koja je instalirala stalkerware na vaš telefon biće obaveštena o tome

· Promenite sve lozinke za sve naloge i podesite nove adrese e-pošte sa kojima su vaši nalozi povezani.