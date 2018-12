Viber direktor o digitalnoj privatnosti i sigurnosti

Dokumenti u posedu The New York Times–a, objavljeni pre nekoliko dana, šokantno otkrivaju istinu iza naširoko predstavljene navodne predanosti zaštiti privatnosti korisnika, nakon što su se neki od najvećih igrača u oblasti tehnologije suočili s vrlo oštrim optužbama i pratećim presudama tokom ove godine.

Naime, dok je Facebook svedočio o tome koliko napreduje u zaštiti privatnosti korisnika, istovremeno je omogućio pristup za više od 100 tehnoloških divova da koriste privatne profile i postove, a u nekim slučajevima čak im omogućio i čitanje privatnih poruka korisnika!

Novi dokumenti koji su se pojavili tek sada otkrivaju da kompanije poput Netflix-a, Spotify-a, Amazon-a i drugih mogu da čitaju privatne poruke korisnika Facebook aplikacije, na taj način koristeći njihove privatne živote kao pravi rudnik zlata.

Hiljade ekstremno negativnih komentara javnih ličnosti, digitalnih gurua i ogorčenih korisnika Facebook-a šire se preko medija i društvenih mreža, nakon što se ovaj najnoviji talas skandala u oblasti privatnosti i sigurnosti ponovo pokrenuo.

Međutim, izvršni direktor kompanije Viber – jedne od najpopularnijih aplikacija za slanje poruka, g. Đamel Agaua, apeluje na sve korisnike aplikacija za razmenu poruka i naglašava osnovno pravo da privatni razgovori ostanu privatni. U svojoj reakciji, Agaua je istakao da je obostrano šifriranje (end-to-end encryption) u osnovnim postavkama aplikacije, jedini način da se osigura da je privatnost stvarna. To osigurava da samo osobe uključene u razgovor imaju “ključeve” za dešifriranje sadržaja chata.

Agaoua je takođe objasnio šta lična kontrola privatnosti sadržaja znači: “Moja online prisutnost nije obavezno isto što i moja javna prisutnost. Želim da mogu da kontrolišem kakve informacije o meni vide drugi korisnici. Moj je izbor da li će drugi da znaju kada sam na mreži kao i da li sam pročitao njihove poruke ili nisam. ”

